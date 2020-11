Coronabeperking nog lang van kracht

De beperkende maatregelen in verband met het coronavirus zullen zeker tot begin volgend jaar van kracht blijven. Dat viel dinsdag tussen de regels door op te maken uit opmerkingen van premier Rutte en minister De Jonge van Volksgezondheid.

Voorafgaand aan de persconferentie over de stand van zaken omtrent het virus was ook al duidelijk dat het extra pakket van maatregelen dat twee weken geleden in werking trad, donderdag weer van de baan gaat. Musea, bibliotheken, zwembaden, bioscopen en dergelijke mogen weer open, maar wel met de bekende beperkende maatregelen voor afstand en hygiëne.

Het was vooral spannend wat de bewindslieden zouden zeggen richting de komende feestdagen. Zal er een zekere versoepeling komen? Die duidelijkheid kwam er wel voor het Sinterklaasfeest. Degenen die dat vieren, moeten dat in kleine kring doen. Mensen mogen thuis weer drie mensen ontvangen, in plaats van twee. Kinderen onder de twaalf jaar tellen niet mee.

Als het gaat over kerstdagen en de jaarwisseling, daarover komt het kabinet op 8 december met regels. Als de cijfers blijven dalen, zou er mogelijk een versoepeling kunnen komen.

Premier Rutte temperde de verwachtingen dat de maatregelen uit het oktoberpakket, met als belangrijkste onderdeel het sluiten van de horeca, snel van tafel kan. Dat kan op zijn vroegst half januari.

Maar ook daarna houdt Nederland last van extra regels, zo viel op te maken uit de woorden van de premier. Hij stelde namelijk dat de zogenoemde routekaart waarop staat wanneer de regering welke maatregel neemt, alleen geldt wanneer het aantal besmettingen toeneemt. Op de kaart staat precies welke maatregelen de overheid neemt bij een bepaalde besmettingsgraad. De routekaart geldt niet voor het geval het aantal besmettingen afneemt.

Rutte wees erop dat de regering, terugkijkend, in de zomer van vorig jaar te snel heeft besloten om een groot deel van de toen geldende maatregelen uit de eerste golf weer terug te draaien. Mede omdat burgers veel de basisregels over afstand en hygiëne –die wel van kracht bleven– onvoldoende naleefden, laaide de verspreiding van het virus weer op en kwam Nederland in een tweede golf terecht.

Verder erkende Rutte dat de regering, terugkijkend, in de herfst van dit jaar te lang heeft gewacht met het nemen van nieuwe maatregelen om de tweede golf in te dammen.

Rutte zei dat niet, maar de conclusie naar aanleiding van de uitlatingen van de premier kan niet anders luiden dan dat de regering zeer terughoudend zal zijn met versoepelingen in de komende maanden, ook als de besmettingscijfers blijven dalen.

Welke veranderingen voert het kabinet door?