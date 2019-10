Conflict wethouders Barneveld over zandkwestie niet bijgelegd

Wethouder Aart de Kruijf (SGP) en oud-wethouder Gerard van den Hengel (VVD) blijven het oneens over het moment waarop De Kruijf en burgemeester Asje van Dijk zijn geïnformeerd over mogelijk vervuild zand in nieuwe woonwijken in Barneveld. Twee gesprekken met Van den Hengel hebben er niet toe geleid dat het conflict is bijgelegd.

Eind 2017 of pas in maart 2018? Daarover verschillen de lezingen van de twee oud-collega’s, die beiden bereid zijn een en ander onder ede te verklaren.

Gelders gedeputeerde Conny Bieze (VVD) meldde Van den Hengel eind 2017 informeel dat onderzoek werd gedaan naar een partij zand van het Barneveldse bedrijf Vink. Een nadere memo daarover kon afgewacht worden, zo liet zij weten. Van den Hengel zegt dat hij Van Dijk, De Kruijf en projectdirecteur Ruud Schouwaert kort daarna op de hoogte bracht.

Volgens De Kruijf – en met hem het college van burgemeester en wethouders – kaartte Van den Hengel de zandkwestie pas aan in de collegevergadering van 20 maart 2018. “Afgelopen vrijdag bericht ontvangen van de Omgevingsdienst De Vallei m.b.t. gebruik licht vervuilde grond bij de bouw van een woningwijk, waarbij geen sprake was van direct gevaar voor de volksgezondheid. Hierover volgt binnenkort een rapportage”, staat er in het verslag van die vergadering.

De gemeenteraad drong begin oktober aan op nader contact met Van den Hengel. Burgemeester Van Dijk en gemeentesecretaris Erik van Steden spraken tweemaal met de oud-wethouder. “De herinneringen ten aanzien van de vraag wie wanneer wat wist in de periode van november 2017 tot april 2018 blijven uiteenlopen”, concludeert het college nu in een memo aan de gemeenteraad.

„Wethouder Barneveld wist wel van onderzoek naar zand”

Alle betrokkenen in het gemeentehuis, tot notulisten toe, is nogmaals gevraagd wat zij zich kunnen herinneren. “Ook van mogelijke gesprekken bij de koffieautomaten”, aldus Van Dijk. “Maar in onze reconstructie van de gebeurtenissen is niets terug te vinden wat de stellige beweringen van Van den Hengel zou kunnen ondersteunen.”

De oud-wethouder zegt dat hij de kwestie ook aanstipte in een van de stuurgroepen voor de woonwijken, maar in de periode november 2017 tot en met april 2018 was er slechts één stuurgroepvergadering en toen was hij niet aanwezig, zo bleek uit de notulen.

Van den Hengel heeft geen behoefte op het memo van het college te reageren. “Het is wat het is. Dit is verder een aangelegenheid van de gemeente Barneveld.”

De Kruijf zei donderdag in een persgesprek een “ingrijpende” periode achter de rug te hebben. “In het openbaar geuite twijfel en insinuaties over mijn integriteit hebben mij diep geraakt. Als er een splinter waar was geweest van wat er werd gezegd, had ik me diep moeten schamen, maar op dit punt heb ik een rein geweten.”

Het CDA heeft inmiddels om een debat in een raadsvergadering gevraagd.