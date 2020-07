Conflict in college Ermelo

In Ermelo is commotie ontstaan na uitspraken van een wethouder over de burgemeester. Het college betreurt de uitlatingen. De coalitiepartijen zeggen de rust te willen herstellen.

In het lokale medium Ermelo van NU verklaarde wethouder Van der Velden (SGP) dat de zes fractieleiders in de gemeenteraad de handelwijze van burgemeester Baars moeten onderzoeken. Baars had Van der Velden erop aangesproken dat hij zich bij een bezoek aan een café niet aan de coronaregels zou hebben gehouden.

Volgens een ooggetuige is Van der Velden alleen even het –vrijwel lege– café binnengestapt om iemand van zo groot mogelijke afstand sleutels te overhandigen. Naar aanleiding daarvan werd de wethouder door de burgemeester „gehoord” over de gang van zaken. Vervolgens zou de wethouder de tip hebben gekregen dat de burgemeester reeds acht dagen eerder zijn gangen was nagegaan. „Dat is mede de aanleiding waarom ik vandaag de fractievoorzitters vraag onderzoek te doen naar de rol van de burgemeester in deze kwestie”, zei Van der Velden volgens Ermelo van NU.

Het college van B en W gaf donderdagmorgen een verklaring uit waarin het zegt de uitspraken van Van der Velden te betreuren. „Het college vindt het principieel onjuist en onverstandig om als college of lid van een college via de krant of een ander medium te communiceren dan wel te reageren op collega’s. De uitspraken van wethouder Van der Velden laat het college daarom voor rekening van die wethouder. Er wordt inhoudelijk dus niet op gereageerd. Op dit moment beraadt het college zich –samen met de gemeenteraad– eerst intern op de kwestie.”

In een reactie namens de coalitiepartijen Progressief Ermelo, BurgerBelangen Ermelo, SGP en VVD spreekt fractieleider Knoppert-Ruiter van Progressief Ermelo van „een vervelende situatie. Twee collegeleden hebben elk hun kant van het verhaal. Daarin kunnen beiden gelijk hebben; het is vaak: Hoe je het beleeft, zo is het.”

De fracties zeggen ernaar te streven de rust te herstellen. „We gaan eerst bekijken wat er is gebeurd, hoe het is gebeurd en hoe we ermee kunnen omgaan in de toekomst.”

Over twee weken worden de algemene beschouwingen in de gemeenteraad gehouden. „We staan voor belangrijke financiële keuzes. De huidige kwestie leidt de aandacht af van goed bestuur. Daarom zijn we gebaat bij herstel van de rust.” De rol van de raad daarin ziet Knoppert als „enigszins beperkt; je bent toeschouwer.”

De gemeenteraad komt nog met een verklaring hierover. „Het raadslidmaatschap is een bijbaan, een hobby, dus het duurt even wat langer dan anders voordat de verklaring komt.”

Wethouder Van der Velden was donderdagmorgen niet bereikbaar voor een reactie.