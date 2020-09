Commerciële coronatest, voor wie niet kan wachten op een reguliere

Oplopende wachttijden voor een coronatest bij de GGD zorgen voor veel frustratie bij onder meer werkgevers en reizigers. Een snelle én prijzige commerciële test biedt uitkomst. Hoe betrouwbaar zijn die testen, en concurreren ze met de GGD?

Bij snotteren of een kuchje eventjes een test doen bij de GGD? Nou, vergeet het maar. Steeds meer mensen raken gefrustreerd over slechte bereikbaarheid van de GGD, toenemende wachttijden voor een afspraak, en de tijd die het duurt tot de uitslag bekend is. Werkgevers zien met lede ogen aan dat hun onmisbare krachten soms een week thuiszitten met milde klachten, wachtend op de uitslag. Vooral voor scholen, kinderdagverblijven en zorginstellingen is dat een fors probleem.

Veel organisaties kiezen daarom voor commerciële testen, wat de wachttijd aanzienlijk kan verkorten. Zo biedt MediCorps een testprogramma aan voor bedrijven, die een abonnement kunnen afsluiten. Na een telefoontje staat binnen twee uur een verpleegkundige op de stoep. „Wordt de test vóór de middag uitgevoerd, dan geven we dezelfde dag nog de uitslag door. Anders gebeurt dat de dag erop”, zegt directeur Albert Akkermans.

Akkermans, die de dienst al sinds april aanbiedt, merkt dat de vraag naar commerciële testen de laatste weken explosief toeneemt.

De testen zijn identiek aan die van de GGD, verklaart Akkermans. „We laten monsters door dezelfde labs onderzoeken.” Het bedrijf rekent 160 euro per test. Ter vergelijking: een werknemer een dag thuis laten zitten kost gemiddeld zo’n 260 euro.

Laboratoriumcapaciteit

De vertraging bij de GGD’en heeft niet te maken met een gebrek aan mankracht, wel met beperkte laboratoriumcapaciteit, stelt Sonja Kloppenburg, woordvoerster van koepelorganisatie GGD GHOR. „Het ministerie van VWS koopt een bepaalde hoeveelheid labcapaciteit in. Daar maken de GGD’en gebruik van, maar ook commerciële partijen.”

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd wil niet dat commerciële testen ten koste gaan van de schaarse laboratoriumcapaciteit voor GGD-testen, verklaart woordvoerster Margreeth Fernhout.

Akkermans heeft echter niet de indruk dat labs met een tekort aan testmateriaal kampen. „Monsters die wij aanleveren, worden direct verwerkt.” Hij ziet zijn bedrijf daarom niet als een concurrent van GGD’en. „De GGD heeft een publieke functie, wij zijn een bedrijf. Wij doen veel minder testen.”

GGD GHOR-woordvoerster Kloppenburg wil mensen vrij laten om voor een commerciële test te kiezen, maar heeft wel haar bedenkingen. „Als bij ons iemand positief wordt getest, dan volgt bron- en contactonderzoek. Dat is een heel belangrijk onderdeel om besmettingen terug te brengen. Gebeurt dat ook bij commerciële testen?”

Ja, bevestigt Akkermans. „Dezelfde dag worden de GGD en het RIVM geïnformeerd en volgt contactonderzoek.”

Vanwege een meldingsplicht doen andere commerciële testaanbieders dat ook, zoals Coronalab in Amsterdam (prijskaartje: 149,95 euro per test) en HetHuisartslab in Baarn (79,50 euro). Beide organisaties testen in labs die door het RIVM zijn goedgekeurd. Coronalab richt zich op reizigers en bedrijven, HetHuisartslab alleen op de eerste groep.

Op dit moment komt iedereen die bij de GGD een afspraak voor een test wil maken in dezelfde wachtrij te staan, ongeacht zijn of haar beroep. De inspectie adviseert de overheid om na te denken over wie voorrang zou moeten krijgen, zegt Fernhout. „Daarbij valt te denken aan zorgmedewerkers en docenten.” Binnenkort presenteert de inspectie een rapport met aanbevelingen.