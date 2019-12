College Scherpenzeel gevallen

Het college van Scherpenzeel is vanavond gevallen. De ChristenUnie en Pro trokken nog voor het debat in de gemeenteraad over een mogelijke bestuurlijke fusie met Barneveld hun wethouders terug.

De grootste partij in de gemeenteraad, Gemeentebelangen Scherpenzeel (GBS), wil dat Scherpenzeel zelfstandig blijft. Het college koos ervoor ‘als koers voor de (bestuurlijke) toekomst van Scherpenzeel in te zetten op herindeling met de gemeente Barneveld’. Het verschil van inzicht leidde er vorige week toe dat de twee nu opgestapte wethouders hun vertrouwen in GBS-collega Henny van Dijk-van Ommering opzegden.

Vertrouwensbreuk in college Scherpenzeel

ChristenUnie en Pro verlaten het college om “het debat over de toekomst van Scherpenzeel niet door de vertrouwensbreuk te laten overschaduwen”, zo deelden aan het begin van de raadsvergadering mee.