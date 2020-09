Coffeeshop in Terneuzen moet 11 miljoen betalen aan de Staat

De coffeeshop Checkpoint in Terneuzen en de directeur moeten 11 miljoen euro betalen aan de Staat. Dat heeft het gerechtshof in Den Haag woensdag besloten. Eerder werd de eigenaar al veroordeeld voor grootschalige handel in softdrugs.

Tussen 2006 en 2008 zou de coffeeshop de gedoogvoorwaarde van de handelsvoorraad in wiet hebben overtreden. Hierdoor werden hoge winsten gemaakt. De Staat eiste de gehele winst uit die periode, meer dan 22 miljoen euro.

Het hof besloot dat de coffeeshop slechts de helft moet betalen, omdat de overheid een „actieve en faciliterende rol” had bij de ontwikkeling van de shop. De Staat had kunnen weten dat deze hoge winsten alleen mogelijk waren doordat de winkel de regels overtrad.

Toch vond het hof dat de coffeeshop wel een deel moet betalen, want het is niet maatschappelijk aanvaardbaar dat de directeur al het illegaal verdiende geld zou mogen houden.