Coalitiepartijen CDA, D66 en ChristenUnie: Minder zwerfafval of statiegeld op blik”

Coalitiepartijen CDA, D66 en ChristenUnie willen per 2022 statiegeld op blikjes, tenzij het bedrijfsleven ervoor zorgt dat er minder blik in zwerfafval terechtkomt.

Dat bevestigen de partijen na berichtgeving in dagblad Trouw. De drie coalitiepartijen roepen het kabinet op een wet voor te bereiden die statiegeld op blik regelt. Zo’n wet willen ze achter de hand hebben. Het bedrijfsleven krijgt een laatste kans om het aandeel blik in zwerfafval fors terug te brengen.

Dat het aandeel blik nu niet afneemt, maar groter wordt, „maakt dat we deze stap nu echt moeten zetten”, zegt CU-Kamerlid Dik-Faber. De partij pleit al langer voor actie op dit gebied. „We bereiden de invoering van statiegeld op blik al voor. Er is namelijk maar één systeem dat echt werkt en dat is statiegeld.”

Recent kregen D66 en ChristenUnie ook het CDA mee. Fractiespecialist Von Martels, tevens veehouder, merkte dat stukjes blik in de maag van koeien terechtkwamen. Ook hij ziet nu de noodzaak om in actie te komen tegen blik in zwerfafval. Volgens het CDA is het bedrijfsleven nu aan zet om de doelstellingen te halen.

Zwerfafvalraper

Niet elke plaats heeft een zwerfafvalraper, zoals Amsterdam wel heeft. Dirk Groot, alias de Zwerfinator is de nieuwe nummer 1 in de Duurzame 100 van Trouw. De jury is onder de indruk van de haast „wetenschappelijke analyses” die Groot maakt van de rotzooi die op straat ligt.

Sinds 2014 legt hij alles wat hij vindt vast in een app. Groot maakt rapporten en landkaarten van de stromen afval zoals blikjes, flesjes, frietbakjes en bestookt daar bedrijven en overheden mee. De inspanningen van de Zwerfinator hebben invloed op beleid, zo zegt de jury.