ChristenUnie stapt uit college Arnhem

De ChristenUnie trekt zich terug uit het college van de gemeente Arnhem. Dat maakte de partij maandagochtend bekend.

Aanleiding is een aanhoudende discussie over het al dan niet sluiten van de tippelzone voor prostituees. Het college van de Gelderse hoofdstad is daar voor, de collegepartijen D66 en SP niet.

In dagblad de Gelderlander zei een CU-woordvoerder vandaag dat D66 en SP elk voorstel over de zone bij voorbaat blokkeren, zonder overleg met de andere collegepartijen. De twee zouden de CU bovendien via de media schofferen. „Zo kunnen we niet samenwerken”, aldus de woordvoerder.

De CU trad vorig jaar toe tot het Arnhemse stadsbestuur, na een breuk tussen het college en GroenLinks.