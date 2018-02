ChristenUnie ook lokaal op de bres voor ouderen

Waardig ouder worden – dat thema staat de komende weken centraal in de CU-campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart. „Veel moet uiteindelijk lokaal gebeuren.”

Politiek leider Segers riep zijn 169 lokale lijstrekkers vorige week via NRC Handelsblad ertoe op daarmee vanaf maandag aan de slag te gaan. Hij hoopt dat zo veel mogelijk gemeenten met plannen komen om te voorkomen dat ouderen hun leven voltooid achten en het daarom willen beëindigen. Daarmee hoopt hij coalitiegenoot D66 wind uit de zeilen te nemen – die partij werkt juist aan een wet die stervenshulp aan levensmoede ouderen mogelijk maakt.

In de aanloop naar de Kamerverkiezingen in maart vorig jaar kwam de landelijke CU met het plan ”Waardig ouder worden”. Diverse voorstellen daaruit (zoals werk maken van ouderenzorg, tegengaan van eenzaamheid) kwamen terecht in het regeerakkoord.

„Maar veel moet uiteindelijk lokaal gebeuren”, aldus Segers. „Lokaal moet via huisbezoeken het welzijn van ouderen goed in kaart worden gebracht. Lokaal moet de huishoudelijke hulp op orde zijn. Lokaal moeten vrijwillige initiatieven gesteund worden.”

Hij hoopt dat er „overal in het land coalities komen van partijen en organisaties” die zich sterk maken voor de plannen waarvoor zijn partij eerder landelijk campagne voerde.

De CU in Bunschoten staat al jaren op de bres voor ouderen. „Segers is voor de Kamerverkiezingen juist bij ons op werkbezoek geweest om inspiratie op te doen voor het plan ”Waardig ouder worden””, aldus lijstrekker A. Kok-van de Geest. „Wij kennen al jaren ouderenbezoeken aan mensen die 65 jaar worden. Verder is hier een grote kring van mantelzorgondersteuners.”

Haar partij gaat de komende jaren „zeker” verder met „ons goede beleid om ouderen een waardige plek te geven in onze gemeente. Dat is voor ons een enorm belangrijk punt.” Maar maandag even niet: „Onderwijsminister Slob bezoekt namelijk alle basisscholen in Bunschoten.”

De CU in Bunschoten trekt het speerpunt overigens wél graag breder: „Wij gaan voor passende zorg voor iedereen die het nodig heeft. Dus bijvoorbeeld ook voor jonge gezinnen.”

Zingeving

Ook in andere plaatsen pakt de lokale CU het thema op. Lijsttrekker en wethouder P. van der Zwan van Smallingerland ging zaterdag in gesprek met arts Machteld Smilde over waardig ouder worden. En hij kondigde via Facebook meteen een plan aan op dit punt: „Bestrijden van eenzaamheid, bevorderen van gezond oud worden en een plek geven aan zingeving bij het gesprek met ouderen staan daarin centraal. Zo kunnen ouderen ook hun ervaring overdragen aan de nieuwe generaties. Zij verdienen die plek in Smallingerland!”

De aanpak in Oldebroek sluit daarbij aan. „Ouderen wonen steeds langer zelfstandig”, zei fractievoorzitter E. J. Ruitenberg maandag desgevraagd. „Wij vinden dat Oldebroek nog beter kan inspelen op die ontwikkeling. Als kinderen in de achtertuin een mantelzorgwoning willen neerzetten voor een vader of moeder die zichzelf niet meer kan redden, zijn daar wel regelingen voor. Wij willen bevorderen dat ouderen die stap ook al in een eerder stadium kunnen zetten. Als een groepje ouderen bijvoorbeeld gezamenlijke huisvesting wil realiseren en gemeenschappelijk zorg wil inkopen, moet de gemeente bezien hoe ze dat kan faciliteren.”

Werk aan de winkel

In Stadskanaal gebruikt de ChristenUnie de term voltooid leven „niet letterlijk in onze campagne”, lichtte fractievoorzitter B. van Beek maandagmorgen toe. „Dat is natuurlijk meer een landelijk thema.” In zijn gemeente „dringen we er wel steeds op aan dat er goed voor onze ouderen wordt gezorgd. Naar aanleiding van een landelijke monitor hebben wij het college in een motie opgedragen nader onderzoek te doen naar eenzaamheid in Stadskanaal. Daar is werk aan de winkel. We wachten de plannen van gemeente en welzijnsinstellingen af, en komen daar na de verkiezingen zeker weer op terug.”