ChristenUnie en SGP verjongen in Zeeland

De ChristenUnie verjongt haar Statenfracties in onder meer Friesland, Utrecht en Zeeland. De SGP doet dat in Zeeland en Zuid-Holland.

Dat blijkt uit een analyse door het Reformatorisch Dagblad van de kandidatenlijsten van CU en SGP voor de Provinciale Statenverkiezingen van 20 maart volgend jaar.

De Zeeuwse ChristenUnie, die nu 2 van de 39 zetels heeft in de Provinciale Staten (PS), verjongt flink. Op de tweede plaats van de kandidatenlijst staat de 22-jarige nieuwkomer Lars Jacobusse. Hij streeft naar een beter openbaar vervoer. „Ik wil jongeren voor Zeeland behouden. Daarvoor is een goede verbinding naar de Randstad en de Zeeuwse scholen nodig.” Huidig CU-Statenlid Ria Rijksen (62) keert waarschijnlijk niet terug.

Friesland

In Friesland wordt de toekomstige CU-fractie (nu 3 van de 43 zetels) aanmerkelijk jonger. De huidige Statenleden Reitze Douma (66) en Ynze de Boer (70) vertrekken. Matthijs de Vries (38) en Dennis de Calonne (37) nemen de tweede en derde plaats op de lijst in.

Ook in Utrecht komt de CU (3 van de 49 zetels) met een jonge kandidaat op de proppen. Daar staat twintiger Henriëtte Rikkoert op de tweede plaats. Zittend Statenlid Kees van Kranenburg (56) keert niet terug.

De Flevolandse CU verjongt eveneens. Lloyd Ferdinand (61) en Jan van Dijk (62) verlaten de Provinciale Staten. Daarvoor in de plaats komen de jongere kandidaten Tamara Strating en Lubbert Schenk.

De SGP verjongt in Zeeland (6 van de 39 zetels). Voor vertrekkend fractievoorzitter Goos Roeland (68) en Statenlid Ad Dorst (50) komen jongere kandidaten in de plaats. Lijsttrekker is huidig SGP-gedeputeerde Harry van der Maas (47). Als hij opnieuw gedeputeerde wordt, maakt de 27-jarige Jan Willem van Vossen (nummer 7 op de lijst) kans Statenlid te worden.

Ook in Zuid-Holland wordt de toekomstige SGP-fractie (nu 3 van de 55 zetels) waarschijnlijk jonger. De oudgedienden Servaas Stoop (56) en Henk van Dieren (70) vertrekken uit de provinciale politiek.

Grap van jonge SGP’er valt slecht

Jongste

De 29-jarige Bertrick van den Dikkenberg van de Utrechtse SGP is de jongste van de provinciale SGP-lijsttrekkers. Hij werd enkele weken geleden fractievoorzitter van de Statenfractie (2 van de 49 zetels). Hij vindt het belangrijk om de waarheid boven tafel te krijgen. „Ik kan heel slecht tegen jokken in de politiek. Ik wil weten wat er precies aan de hand is en ga wroeten.”

Lijstverbindingen

Anders dan in voorgaande jaren kunnen partijen bij de verkiezingen geen lijstverbindingen meer aangaan. In het verleden gingen CU en SGP vaak zo’n lijstverbinding aan, waardoor de partijen elkaar extra stemmen konden toeschuiven.

Nu dat dus niet meer mogelijk is, vreest onder meer de SGP in Flevoland haar tweede zetel kwijt te raken.

De ChristenUnie doet in alle twaalf provincies een gooi naar zetels. De SGP doet in vier provincies (Friesland, Groningen, Limburg en Noord-Holland) niet mee aan de Statenverkiezingen. In Brabant doen CU en SGP met een gecombineerde gezamenlijke lijst mee. In Zuid-Holland komen CU en SGP met eigen lijsten, maar vormen ze na de verkiezingen wel één fractie. Zeeland is de enige provincie waar de SGP groter is dan de CU.

RD-analyse: De kandidaten van CU en SGP voor maart 2019