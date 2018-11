Christelijke Omroep mikt op gat „tussen RO en Groot Nieuws Radio”

De nieuwe Christelijke Omroep wil vanaf december onder meer een verzoekplatenprogramma gaan presenteren. Ook overweegt de digitale zender op korte termijn een studio in Ede te betrekken.

Dat stelt Peter Gorseman (56), een van de drijvende krachten achter de Christelijke Omroep, desgevraagd. De Christelijke Omroep zendt sinds maart 24 uur per dag non-stop christelijke muziek uit.

Gorseman was jarenlang betaald hoofd radioprogramma’s bij de Reformatorische Omroep (RO). Toen de RO in financiële problemen kwam, moesten Gorseman en zo’n elf andere medewerkers vorig jaar zomer vertrekken.

Het initiatief tot het oprichten van de Christelijke Omroep (vooralsnog vanuit een huisstudio), zegt Gorseman, komt van Bert Haan. Die heeft een reclamebedrijf in Groningen. „Ik ken hem uit de tijd van de Reformatorische Omroep.”

Nu biedt de Christelijke Omroep alleen nog voorgeprogammeerde christelijke muziek, met gekochte nieuwsbulletins. Het nieuwe radiostation heeft geen betaalde krachten in dienst, zegt Puttenaar Gorseman, werkzaam als hotelmanager in Duitsland.

De Christelijke Omroep is een stichting. In het vierkoppige bestuur zitten Gorseman, Haan, Erik van den Brand en diens dochter Marthe Jansen-van den Brand. Van den Brand runt in Ede een vastgoedbedrijf voor de zorgsector. De omroep overweegt een raad van toezicht in te stellen, zegt Gorseman. Mogelijk wordt luisteraars in de toekomst giften gevraagd. Verder moet een businessclub geld in het laatje brengen. „We geven geen geld uit voordat we het binnen hebben.”

Op hoogtepunten luisteren zo’n 600 mensen naar de Christelijke Omroep, zegt Gorseman. „Terwijl we de pers niet hebben benaderd voor promotiedoeleinden.” Gorseman en Haan willen nog dit jaar elk een uur per week een verzoekplatenprogramma brengen. Ook moet vanaf december een Bijbel- en kinderprogramma worden gepresenteerd.

Is uw nieuwe omroep pesterij richting de Reformatorische Omroep, waar u moest vertrekken?

Gorseman: „Totaal niet. Ik wil niemand dwarszitten en voel geen rancune. Sinds 1980 ben ik actief voor radiostations. Ik dacht na mijn tijd bij de RO een punt achter mijn radiowerk te zetten. Maar Bert Haan heeft me overgehaald de Christelijke Omroep te beginnen.”

In christelijke kring bieden onder meer de EO, RO en Groot Nieuws Radio geestelijke muziek. Is uw initiatief niet te veel van het goede?

„Ik ken het luisterpubliek in christelijke kring goed. Tussen de RO en Groot Nieuws Radio zit een gat. In Gereformeerde Bondskringen in Putten bijvoorbeeld hoor ik dat mensen nauwelijks naar de RO luisteren. Die vinden ze veel te zwaar. Groot Nieuws Radio vinden ze te evangelisch en pinksterachtig. Dus stemt menigeen maar af op Sky Radio. Die doelgroep probeer ik te bereiken. Nee, ik ben er niet voor om christenen in allerlei hokjes op te delen. De Christelijke Omroep is geen Gereformeerde Bondszender.”

Op uw site zegt u bewust te kiezen voor „muziek die makkelijk mee te zingen is, die een gevoel van blijdschap geeft. Zware koorstukken worden niet gedraaid.” In het leven draait het toch om meer dan hallelujah?

„Zware koorwerken van Bach zul je bij de Christelijke Omroep niet horen. Bij ons worden traditionele gezangen van bijvoorbeeld Johannes de Heer uitgezonden. Die zinsnede over „een gevoel van blijdschap” willen we van de site halen. Het gaat ons om muziek die je raakt. Die je bemoedigt, in goede en slechte tijden.”

Gesprekken met het Reformatorisch Dagblad en in mindere mate met het Nederlands Dagblad over samenwerking hebben volgens Gorseman „vooralsnog niet geleid tot afspraken.”