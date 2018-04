Christelijk Afghaans gezin uit Burgum toch niet uitgezet

Het christelijke Afghaanse gezin met drie kinderen uit Burgum dat maandag zou worden uitgezet naar Afghanistan mag toch in Nederland blijven.

Dat heeft ds. M. E. Buitenhuis, predikant van de gereformeerde kerk vrijgemaakt in Noardburgum, vrijdagmiddag bevestigd. Het gezin met drie dochters van 12, 7 en 6 jaar werd vorig jaar maart in zijn kerk gedoopt.

Vorige week vrijdag werd het gezin vanuit de gezinslocatie voor uitgeprocedeerde asielzoekers in het Friese Burgum overgeplaatst naar Kamp Zeist met het oog op uitzetting. Betrokkenen maakten zich grote zorgen over een gedwongen terugkeer van het christelijke gezin naar het islamitische Afghanistan.

De advocaat van het gezin was vrijdag niet bereikbaar. Volgens ds. Buitenhuis heeft de advocaat dinsdagavond een nieuwe asielaanvraag voor het gezin ingediend. De Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) zou daarover donderdag negatief hebben beslist. Doordat de staatssecretaris gebruikt heeft gemaakt van zijn discretionaire bevoegdheid, mag het gezin nu toch in Nederland blijven.

„Het is geweldig nieuws. We zijn enorm opgelucht”, zei ds. Buitenhuis in een reactie. VluchtelingenWerk Nederland toonde zich „opgelucht en blij” dat het gezin „vanaf vandaag een veilige toekomst in Nederland heeft.” Ook Kerk in Actie is verheugd over de beslissing van de staatssecretaris.

In principe komt het gezin volgens ds. Buitenhuis niet terug naar Burgum omdat het nu niet meer in een centrum voor uitgeprocedeerde asielzoekers hoort. „Ze moeten naar een ander azc om daar te wachten op een huis. Maar ik hoop dat ze toch nog even naar Burgum komen om na zo’n spannende week hier tot rust te komen. De Koningsspelen hebben de kinderen vandaag gemist. Komende donderdag trouwt de juf van de jongste. Het zou mooi zijn als zij dat kan meemaken en als alle gezinsleden hun vrienden en bekenden hier nog even kunnen zien.”

Afgelopen zondag werd in veel kerken in Friesland voorbede gedaan voor het gezin. „We zullen die kerken nu ook vragen zondag voor het goede nieuws te danken”, zegt ds. Buitenhuis. Tegelijk denkt hij aan andere uitgeprocedeerde Afghaanse gezinnen waarover zorgen bestaan.

De predikant wijst erop dat het gezin dat naar Kamp Zeist was overgeplaatst nu niet in Nederland mag blijven op basis van een uitspraak van de rechter. „Dat betekent dat er geen jurisprudentie is. In de gezinslocatie in Burgum zitten meer Afghaanse christelijke gezinnen. Ik hoop niet dat zij hetzelfde hoeven mee te maken als dit gezin.”

