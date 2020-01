„Chinezen kopen in Nederland massaal mondkapjes”

Apothekers verkopen veel meer mondkapjes dan normaal, meldt 1Limburg. Vooral Chinezen die in hun land van herkomst Chinees nieuwjaar willen gaan vieren, kopen ze massaal. Ze willen zich beschermen tegen het coronavirus dat in het land is uitgebroken.

„We hebben inmiddels bijna 500 mondkapjes verkocht”, zegt apotheker Ellen Willemsen uit Maastricht. Mogelijk zijn er ook Chinezen die de maskers opsturen naar hun thuisland. Groothandel Mosadex bevestigt dat de vraag naar mondkapjes duidelijk is toegenomen.

Bij een aantal apotheken in Maastricht zijn alle maskers uitverkocht. „We krijgen ze maandag weer binnen.”