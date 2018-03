Celstraf voor inrijden op wegwerkers

Twee Utrechtse mannen die na een autokraak op hun vlucht voor de politie bijna wegwerkers aanreden, moeten de cel in. De betrokkenen waren aan het asfalteren en konden net op tijd wegspringen voor de aanstormende auto. De rechtbank in Utrecht vindt dat er sprake is van een poging tot zware mishandeling.

Een 22-jarige verdachte kreeg achttien maanden celstraf opgelegd, waarvan zes voorwaardelijk. De 23-jarige medeverdachte kreeg vijftien maanden cel, waarvan vijf voorwaardelijk. De officier van justitie had een straf tot twee jaar cel geƫist. De rechtbank vond echter niet bewezen dat de mannen ook de achtervolgende politieagenten in gevaar hadden gebracht tijdens een inhaalmanoeuvre.

Beide verdachten wezen elkaar aan als de bestuurder van de auto, maar de rechtbank kan niet vaststellen wie echt achter het stuur zat. Wel meent de rechtbank dat de mannen een eventuele vlucht en het gevaarlijke rijgedrag al hadden bedacht in hun inbraakplannen. Daarom is er sprake van medeplegen, aldus de rechtbank.