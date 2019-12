Cel Bredanaar na overrijden vrouw met rollator

Bredanaar Ouassim Z. moet negen maanden de cel in, waarvan twee voorwaardelijk, omdat hij op 28 april in Breda een 79-jarige vrouw aanreed, over haar heen reed en toen doorreed. Dat besloot de rechtbank in Breda dinsdag.

Beelden van het ongeluk die bij Opsporing Verzocht werden getoond, leidden in mei tot een schokgolf. Op de beelden was duidelijk te zien hoe de vrouw met een rollator aan het oversteken was en werd aangereden. Daarna reed Z. nog over haar heen en vluchtte toen weg. Z. verklaarde dat hij niet helder nadacht doordat hij in paniek was geraakt.

De straf is hetzelfde als was geëist. Behalve de straf krijgt de man een rijverbod van vijf jaar.