CDA Veere doet getrouwde SGP vergeefs huwelijksaanzoek

Alles haalde oppositiepartij CDA in Veere maandagavond uit de kast om de SGP/ChristenUnie te verleiden: Ga toch verder met ons, dan zullen wij de zondag beschermen. De fractie voelde zich als getrouwd man ten huwelijk gevraagd.

Het CDA keert zich net als oppositiepartij PvdA/GroenLinks tegen het collegevoorstel voor de verruiming van de koopzondag. Niet omdat de twee zo principieel zijn. De christendemocraten pleiten voor een „zorgvuldigere aanpak” en wil eerst uitgebreid onderzoek doen. PvdA/GL betreurt het ongelijke speelveld, omdat zes kernen het straks nog altijd zonder koopzondag moeten doen.

Daarmee komt het voorstel voor de 52 koopzondagen in Oostkapelle, Koudekerke en Vrouwenpolder op 31 januari waarschijnlijk met één stem verschil door de raad. Behalve de oppositie zal één SGP’er ook een nee laten horen – uit principe. Hetzelfde gebeurde in september toen de conceptverordening voorlag.

„De SGP kiest niet uit twee kwaden, maar vóór twee kwaden”, stelde CDA-raadslid Pieter Wisse. Hij doelde behalve op het zondagsbesluit ook op de keuze voor de coalitiepartners. Er lag een aantrekkelijker alternatief, zei hij: het conceptakkoord tussen hun partijen en PvdA/GL. Een coalitie tussen de drie kwam er nooit, omdat de SGP besloot verder te gaan met VVD en de lokale DTV. Dat gebeurde nadat het CDA zou hebben getwijfeld aan haar betrouwbaarheid. Aanleiding daarvoor was het opstappen van SGP-wethouder Jaap Melse om een integriteitskwestie.

Het afbreken van de onderhandelingen was „heel abrupt en voor ons onbegrijpelijk”, herhaalde CDA’er Wisse maandagavond tijdens een commissievergadering nog maar eens. „Wat ons betreft heropenen we morgen de gesprekken. We verzekeren u dat de afspraken over de zondag er voor uw achterban dan stukken beter zouden uitzien.”

De SGP/CU zit echter al sinds afgelopen zomer met twee andere partijen in het college. „Ik vind dit toch een beetje een getrouwde man ten huwelijk vragen”, reageerde fractievoorzitter Ad Maris.

Ook PvdA/GL meende dat de SGP/CU niet hoeft te kiezen uit twee kwaden, maar deed niet zozeer haar best de fractie te verleiden. Uit de woorden van raadslid Chris Maas klonk vooral boosheid. „Het lijkt of u de vermoorde onschuld speelt. Wat ons betreft geen krokodillentranen”, beet hij Maris toe.

Vrij om te kiezen

Volgens Maas neemt de SGP/CU haar eigen achterban niet serieus door de verzoeken van 6 kerken en 1800 burgers die een petitie tekenden naast zich neer te leggen. Ook het CDA „bevreemdt” dat.

Het college stelde in reactie op de ingediende zienswijzen dat „iedere inwoner en ondernemer vrij is om te kiezen voor een eigen invulling van de zondag en het inplannen van één of meer rustdagen.” Uit respect voor de principiële en Bijbelse benadering blijven in zes dorpen op zondag de winkels gesloten.