CDA en CU willen Planbureau voor de Veiligheid

Om Nederland beter voor te bereiden op onverwachte dreigingen zou er een Planbureau voor de Veiligheid moeten komen, vinden regeringspartijen CDA en ChristenUnie. Ze stelden dat voor tijdens het debat over de begroting van volgend jaar.

Volgens Pieter Heerma (CDA) raakt de „binnenlandse en buitenlandse veiligheid steeds meer verweven”. Nederland moet zich daarom betere wapenen tegen die toenemende en steeds complexere dreigingen en risico’s, vindt hij.

„De coronacrisis heeft laten zien hoe we voor producten als mondkapjes en andere medische beschermingsmiddelen vrijwel totaal afhankelijk zijn geraakt van met name China”, aldus Gert-Jan Segers (ChristenUnie). Een Planbureau voor de Veiligheid had volgens hem hierop kunnen wijzen.

De Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) heeft een paar jaar terug aangeraden een dergelijk planbureau op te zetten. Dat is door het huidige kabinet in 2018 afgewezen.

Het nieuwe planbureau moet gevaren en kwetsbaarheden op de lange termijn in de gaten houden. Ook moet het in kaart brengen van welke goederen, producten en diensten ons land afhankelijk is en daarover advies uitbrengen.