CBR hoopt eind dit jaar achterstanden te hebben weggewerkt

Het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR) hoopt eind dit jaar de grote achterstanden bij de beoordeling van mensen die wegens leeftijd of ziekte periodiek een medische herkeuring moeten ondergaan te hebben weggewerkt. Dat zegt directeur en voormalig D66-leider Alexander Pechtold tegen De Telegraaf.

„Het zou mooi zijn als we eind dit jaar de achterstanden bij de medische beoordeling hebben weggewerkt en de klant ons weer als ‘normale’ dienstverlener ziet. We lagen echt op koers, maar worden nu ook getroffen. Want 180.000 examens werden uitgesteld”, aldus Pechtold.

Vanwege de coronacrisis werkt tachtig procent van het personeel thuis. Ondanks dat slaagt het CBR er wel in de inhaalslag bij de gezondheidsverklaringen te maken, zegt Pechtold. „Dat betekent niet dat we er zijn, bij lange na niet, maar ik zie nu eindelijk licht aan de horizon gloren wat het beoordelen van rijgeschiktheid betreft.”

Het toch al overbelaste CBR heeft vorig jaar 772.394 gezondheidsverklaringen in behandeling moeten nemen. Dat was een stijging van 25 procent, vooral doordat mensen volgens Pechtold maanden eerder dan noodzakelijk een aanvraag deden uit angst voor lange wachtlijsten.