‘Caloh Wagoh zat achter moordaanslag op martelkamer-verdachte’

Caloh Wagoh-kopstuk Delano R. zit volgens het Openbaar Ministerie achter een moordpoging op de onlangs opgepakte sportschoolhouder Robin van O. Van O. zou naar verluidt achter de opzienbarende martelkamers zitten die in een loods in de Brabantse plaats Wouwse Plantage zijn gevonden.

R. wordt met een aantal anderen verdacht van meerdere liquidaties en pogingen daartoe. Hij zou tussen februari 2017 en januari 2018 voorbereidingshandelingen hebben getroffen om Van O. te laten liquideren. Dat liet het OM maandag weten tijdens een voorbereidende zitting in het grote liquidatieproces in de extra beveiligde rechtbank op Schiphol. In dit proces, Eris genaamd, staan twintig mannen terecht.

Motorclub Caloh Wagoh wordt de makelaar van de onderwereld genoemd. Hier kon volgens justitie een moord op bestelling worden geregeld. De manier waarop er over mensenlevens wordt gesproken is volgens de officer van justitie „ronduit schokkend”.