Burgemeester Nunspeet wil overleg fietsbranche

Burgemeester Breunis van de Weerd van Nunspeet gaat met de fietsbranche in zijn gemeente in gesprek om branden met accu’s in de toekomst te voorkomen. Dat doet hij naar aanleiding van de tweede brand bij fabrikant Stella Fietsen binnen een half jaar.

In een bedrijfspand van Stella Fietsen aan de Oosteinderweg in Nunspeet woedde donderdagavond een grote brand. Volgens burgemeester Van de Weerd is de brand veroorzaakt door een ingeruilde fietsaccu die in de retourenloods lag. In juli 2018 werd de fietsfabrikant ook al getroffen door een grote brand in een opslag voor accu’s. Destijds moesten honderden Nunspeters voor een nacht hun huis verlaten.

Van de Weerd wil dat de fietsbranche afspraken gaat maken over de opslag van accu’s. In de omgeving van de gemeente Nunspeet liggen drie fabrieken, verschillende fietsenwinkels en een aantal verhuurbedrijven. „Op al die plekken staan elektrische fietsen en liggen batterijen op voorraad. Ik wil daarom met de fabrikanten in gesprek, met als doel de veiligheid voor de burger te vergroten”, aldus de burgemeester vrijdag tegen Omroep Gelderland.

Hij pleit voor betere wet- en regelgeving en richtlijnen voor de opslag van accu’s. Landelijk zijn daar op dit moment nog geen regels voor opgesteld. De burgemeester wil daar zelf verandering in brengen. „Dat wordt dan niet wettelijk afdwingbaar, maar wel vrijwillig vanuit maatschappelijke verantwoordelijkheid. Ik wil antwoord op de vraag: wat gaan we hier samen aan doen?”

Vorige week voerde de burgemeester nog een gesprek op het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. „We hebben een probleem als maatschappij, dus vind ik dat er adviezen moeten komen over hoe we met deze batterijen om moeten gaan. Het ministerie heeft al een medewerker aangesteld om richtlijnen te maken.”

Fietsenfabrikant Shimano, de andere grote fabrikant uit Nunspeet, heeft na de eerste brand bij Stella Fietsen al eigen regels opgesteld. Volgens woordvoerder Erik Hazenberg van Shimano zit het probleem vooral bij de geretourneerde accu’s. „Met deze accu’s is vaak iets mis of er is misschien mee geknoeid”, zei hij tegen Omroep Gelderland.

De fabrikant ziet de accu’s daarom als ‘potentieel gevaarlijk’ en sluit ze op in speciale brandveiligheidskasten.