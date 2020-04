Burgemeester Nunspeet: Al veertig slachtoffers door corona

De coronapandemie heeft in de gemeente Nunspeet tot 7 april ongeveer veertig inwoners het leven gekost.

Dat schrijft burgemeester Breunis van de Weerd donderdag in een open brief. Meer dan de helft van de slachtoffers woonde in verpleeg- en verzorgingstehuizen, stelt hij. „Er zijn geen woorden voor. Wat een verdriet. In de tehuizen, in onze samenleving, in veel gezinnen en families”, schrijft Van de Weerd. Nunspeet is een van de zwaarst getroffen gemeenten in de noordelijke helft van Nederland.

„Wanneer ik door het dorp loop, zie ik het ontluikend groen. Zonnestralen die de bloemen in knop verwarmen. Maar ik zie ook schaduwen. Ik zie littekens in onze samenleving waar het coronavirus zo hard heeft toegeslagen. Ik proef zorgen en angst. Maar ik proef ook de wil om er samen door heen te komen.”

Van de Weerd bindt de inwoners op het hart contacten met anderen tot alleen het „absoluut nodige” te beperken. Hij wenst de inwoners van zijn gemeente „goede en gezegende paasdagen.”