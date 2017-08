Burgemeester Hoogendoorn werd ooit bedreigd met motorzaag

Nog niet zo lang geleden dreigde een boze burger dat hij met een motorzaag naar het gemeentehuis zou komen. Burgemeester Hoogendoorn van Oldebroek is regelmatig beschimpt en verguisd.

De burgervader van ChristenUniehuize staat niet te kijken van het nieuws dinsdag dat meer dan de helft van de burgemeesters op de Veluwe te maken krijgt met agressie.

Zelf werd hij tijdens de felle vluchtelingendiscussie in 2015 bedreigd door een man uit Wezep. De burgemeester kreeg via een rechtstreekse boodschap via berichtendienst Messenger van Facebook te verstaan dat hij en zijn familie niet meer rustig in hun tuin zouden zitten als Hoogendoorn groen licht zou geven voor vluchtelingenopvang.

Het was de enige keer in zijn inmiddels zesjarige loopbaan als burgemeester dat Hoogendoorn aangifte van bedreiging deed. De dader is veroordeeld. „De vluchtelingenproblematiek had begrijpelijkerwijs veel impact in de samenleving. Emoties liepen hoog op. Maar sommige mensen verliezen dan de juiste balans uit het oog.”

Verwarde personen

Hoogendoorn zelf lag niet wakker van het dreigement, zegt hij, maar zijn familie werd ook bedreigd. „Ik heb zelf niet gauw last van angst, maar moet ook rekening houden met mijn naasten.” Tijdens het verhitte asieldebat hield de politie in burger een oogje in het zeil bij de woning van de burgemeester.

Steeds vaker komen burgemeesters in een lastig parket vanwege de problematiek van verwarde personen, signaleert Hoogendoorn. „De burgemeester wordt steeds meer sheriff. Hij krijgt meer bevoegdheden om bijvoorbeeld psychisch zieken gedwongen te laten opnemen of om personen een huisverbod op te leggen. In die zaken zijn mensen vaak aan alle kanten vastgelopen. Dat ligt dan aan iedereen, behalve aan henzelf. Als burgemeester die besluit tot uithuiszetting word je dan nogal eens als schuldige aangewezen.”

Van verwarde personen krijgt Hoogendoorn meer dan eens boze brieven waarin „smaad” een rol speelt. „Mij wordt bijvoorbeeld verweten dat ik niet integer ben en het achter de ellebogen heb.”

Sommige epistels bevatten dreigementen. „Zo schreef een man die allerlei problemen had rond de huur van zijn woning dat hij naar het gemeentehuis zou komen en een motorzaag mee zou nemen naar een raadsvergadering. Toen hebben we de politie gevraagd extra te surveilleren.”

Serieus nemen

Hoe agressie intomen? „Belangrijk is dat een burgemeester klachten van burgers serieus neemt. Dan is vaak de kou al uit de lucht. Ook moet je een brede rug hebben; sta boven schimpende opmerkingen.”

Scheidend burgemeester Van der Knaap van Ede zei deze week dat hij af wil van een openbaar account op Twitter. Hij is het gescheld op dat medium zat. „Ik kan daar inkomen”, reageert Hoogendoorn. „Toch vind ik de voordelen van sociale media groter dan de nadelen. Via Facebook kan ik peilen wat leeft in de samenleving. Vaak zijn mensen wél sociaal. Zo werd vorige week op Facebook medeleven betuigd aan nabestaanden van een bij Oldebroek verongelukte motorrijder.”