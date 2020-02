De verdachte brief die is aangetroffen bij Unisys Payment Services & Solutions in Leusden (provincie Utrecht) bevatte explosieven. De Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) heeft de brief onschadelijk gemaakt en doet onderzoek.

De politie houdt er rekening mee dat er een verband is tussen deze brief en de brieven die woensdag ontploften bij bedrijven in Amsterdam en Kerkrade. Die werden verzonden door een afperser die een niet onthuld bedrag eist in bitcoins.