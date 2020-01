In de nacht van donderdag op vrijdag is vermoedelijk een brandbom tegen een woning in Amsterdam-Noord gegooid. Niemand is gewond geraakt, meldt de politie.

Bewoners aan het Zwanenplein werden volgens de politie rond 03.45 uur opgeschrikt door een knal, gevolgd door een korte brand. De bom zou zijn gegooid door twee in het zwart geklede personen, die na hun daad op een zwarte motor wegreden.