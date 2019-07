Brand in Staphorst onder controle

De uitslaande brand op een bedrijventerrein in Staphorst is onder controle. Omstreeks 02.00 uur kon het sein brand meester worden gegeven. De verwachting is dat het nablussen tot in de loop van donderdag gaat duren.

De brand woedde bij een papierrecycling bedrijf. Omstreeks middernacht kwam de brandmelding binnen. Al snel was duidelijk dat het om een grote brand ging en werd met meerdere eenheden uit de regio uitgerukt richting het pand, waar de vlammen metershoog uit het dak sloegen.

Vanwege de zware rookontwikkeling werden omliggende woningen ontruimd. Het pand van Huhtamaki Paper Recycling wordt als verloren beschouwd. Er waren geen persoonlijke slachtoffers.