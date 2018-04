Brand in beddenzaak Noordwijk aan Zee

Aan de Hoofdstraat in Noordwijk aan Zee heeft maandagavond een brand gewoed in een beddenzaak. De brand ontstond in een technische ruimte en werd rond 23.00 geblust, nadat het gas was afgesloten.

Vier woningen boven de beddenzaak zijn ontruimd. Mogelijk kunnen de bewoners niet terugkeren naar hun huizen, omdat er teveel rook en roetschade zou zijn. Dit wordt nog beoordeeld door salvage-experts, aldus een woordvoerder van de brandweer.

Indien nodig, zorgen zij ook voor tijdelijke huisvesting voor deze mensen. Ook werd er een restaurant ontruimd wegens de brand.

Voor het bluswerk rukte de brandweer met drie auto’ s uit. De toegang tot de Hoofdstraat was afgesloten, waardoor een deel van het centrum van Noordwijk minder goed bereikbaar was.