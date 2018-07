Brand bij afvalverwerker ’s-Graveland

’S-Graveland (ANP) - Bij container- en recyclingbedrijf Van Paridon in ’s-Graveland (bij Hilversum) heeft een grote brand gewoed. Volgens een woordvoerder van de brandweer stond een bedrijfspand in brand en was het vuur ook overgeslagen naar een aantal containers met huishoudelijk afval.

De brand ging gepaard met veel rook, die tot in de verre omtrek te zien was. Over de oorzaak is nog niets bekend. Er was extra veel brandweer opgeroepen omdat brandweerlieden met deze hitte eerder moeten worden afgelost.