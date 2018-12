Boswachters willen geen gezonde herten doden

Twee boswachters in de Oostvaardersplassen hebben overplaatsing aangevraagd, omdat ze morele bezwaren hebben tegen het afschieten van gezonde edelherten. Dat bevestigt een woordvoerster van Staatsbosbeheer na een bericht in de Volkskrant.

„Ze konden zich niet verenigen met het beleid om ze af te schieten en daar hebben we respect voor”, aldus de woordvoerster. De rechtbank gaf Staatsbosbeheer donderdag toestemming om in opdracht van de provincie Flevoland ruim 1800 edelherten af te schieten.

In de Oostvaardersplassen is een team van vier faunabeheerders belast met het afschieten van de herten. Nadat twee van hen waren opgestapt, is het team inmiddels weer aangevuld met twee collega’s.

Bijna 60 procent van de edelherten stierf afgelopen winter de hongerdood in het natuurgebied. De provincie heeft daarom besloten de hertenstand in het gebied terug te brengen tot 490.