„Boos en verdrietig over ongehoorzaamheid in refokring”

Versober feestjes in huis en stop zo het oplaaiende coronavirus, bond premier Rutte dinsdag Nederlanders op het hart. Niet elke refo volgt dat dringende advies op.

Bangmakerij en „onzin” vindt hij het dringende verzoek van overheidswege om bij feestjes thuis hooguit zes gasten uit te nodigen. „Ik ga niet voldoen aan dat verzoek”, zegt de 19-jarige jongeman van reformatorischen huize uit de Hoeksche Waard woensdag per telefoon. „Zeker voor grote families zijn dat soort regels niet te doen.” Hij laakt de sfeer die volgens hem op straat sinds de uitbraak van corona heerst. „Mensen kijken je aan alsof je een moord hebt begaan.” Wat als critici vinden dat hij zich asociaal opstelt door adviezen aan zijn laars te lappen? „Dan ga ik het gesprek aan. Ik wil rekening houden met kwetsbare mensen, maar erger me eraan dat ons angst wordt aangepraat.”

Een 63-jarige christen uit Aalsmeer, vader van vier kinderen, zit ook op die lijn. Zijn negentien familieleden (kinderen met aanhang en kleinkinderen) blijven welkom op visite. „Ik heb er veel moeite mee dat de overheid de privésfeer binnendringt”, zegt hij via de telefoon. „Ik laat me geen angst aanjagen. Er liggen nu zo’n dertig mensen op de ic, en dat op een bevolking van 17 miljoen. Waar praten we over?” Hoe reageert hij als mensen hem onverantwoordelijkheid verwijten? „Grote kolder. Ik kan me er iets bij voorstellen dat in het voorjaar een lockdown werd afgekondigd, maar nu is de situatie anders. Het is paniekzaaierij om het voortdurend over brandhaarden te hebben.”







Het dringende advies van de regering om de komende tijd thuis én in de tuin maximaal zes mensen toe te laten op verjaardagen en feestjes, maakt op sociale media van het Reformatorisch Dagblad de tongen los. De jongeman uit de Hoeksche Waard staat niet alleen in zijn weerzin. „Nu ben je in eigen huis niet meer de baas. Deze dictatoriale maatregelen zijn in strijd met de grondwet”, foetert iemand. Een ander: „Het is genoeg geweest. Ken niemand om me heen die ziek is. Dus Rutte, bekijk het maar.” Andere deelnemers aan discussies over dit onderwerp op het Instagram- en Facebookkanaal van het RD juichen het juist toe dat de premier de duimschroeven aandraait. Van sommigen mag het een onsje meer zijn.

In huize Kortleve in Goudriaan moesten ze dinsdagavond wel even slikken toen Rutte zijn advies voor thuisfeestjes wereldkundig maakte. Woensdag werd een van de dochters achttien jaar. „Ze heeft sinds kort haar rijbewijs en mocht vanmorgen met de auto de taart ophalen”, zegt moeder Marianne Kortleve (53) desgevraagd.

Knuffelige gemeente

De familie heeft visites woensdag geschrapt dan wel ingekort. Een tuinfeest met vijftien vrienden is van de baan. „Er zijn ergere dingen. We vinden het belangrijk de overheid te gehoorzamen. De regering baseert zich op deskundigen. Dus kun je dringende adviezen van de premier niet zomaar naast je neerleggen.”

Kortleve is „verwonderd” over „felle reacties” op RD-fora waarin mensen het advies van Rutte óf het coronavirus afdoen als „onzin.” „Ik wil niet makkelijk oordelen, weet niet precies wat er achter kreten van critici schuilgaat, maar voor mij blijft corona wel een stille vijand. Het virus sloopte de schoonvader van mijn jongste zus in vijf dagen tijd.”

De 66-jarige Jan-Willem Herweijer uit Alphen aan den Rijn volgt het advies van Rutte zeker op. Herweijer, alleenstaand, is „boos en verdrietig” dat diverse mensen in reformatorische kring lak hebben aan coronaregels. „Ik kan er met mijn pet niet bij dat er burgerlijke ongehoorzaamheid heerst binnen de RD-achterban. Zo van: Ik maak zelf uit wat ik doe. Terwijl de Heere ons de overheid heeft gegeven. Dat mensen hun eigen leven in de waagschaal stellen, is ieders keuze. Maar beseffen ze dat ze ook andermans leven op het spel kunnen zetten? Je moet er niet aan denken dat het virus hier rond gaat waren zoals in Amerika.”

Jonathan Eilander (29), verbonden aan de Vrije Baptistengemeente Groningen, heeft een samenkomst zondag met kennissen van de kerk afgeblazen. „Wij zijn nogal een knuffelige gemeente. Ik ben vrijwilliger in de gehandicaptenzorg en wil er niet verantwoordelijk voor zijn dat in Groningen het virus als een lopend vuurtje rondgaat.”



