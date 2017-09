Bolier: Mijn christenplicht om Sint Maarten te helpen

Sint Maarten krabbelt moeizaam op uit de puinhopen. Schade-expert Jeroen Bolier (42) biedt een helpende hand bij verzekeringsperikelen. Maar ook met spijkers, schroeven en golfplaten. „Het is mijn christelijke plicht te helpen.”

De verwoestingen op Sint Maarten zijn groot nadat orkaan Irma begin deze maand een vernietigend spoor trok over dit deel van het Koninkrijk der Nederlanden. Het eiland ligt voor meer dan 90 procent in puin, schat Bolier van SchadeKing Nederland in Rijssen. „Mensen overleven op straat.”

De schade-expert –actief met bedragen tussen de 500 tot 10 miljoen euro– zet zijn expertise in voor Sint Maarten. Samen met branchegenoot Kranz & Polak Resolve uit Bilthoven helpt hij berooide bewoners om hun schade vergoed te krijgen bij verzekeringsmaatschappijen.

Schrijnende situaties bij de schadeafhandeling na orkaan Louis (1995) op Sint Maarten drijven hem. „Veel eilandbewoners konden destijds naar hun centen fluiten nadat een verzekeraar met 20 miljoen euro aan schadegeld in kas onder verdachte omstandigheden failliet ging.”

Bolier wil dergelijke misstanden voorkomen. Tien schade-experts –drie uit Sint Maarten, zeven uit Nederland– werken vanuit een tentenkamp op het zwaargehavende eiland om bewoners te helpen bij hun financiële sores. Binnenkort vertrekt Bolier zelf ook.

De gedupeerden op Sint Maarten ontbreekt de tijd om het juridische gevecht met verzekeringsbedrijven aan te gaan. „Velen zijn bezig om te overleven”, weet de schade-expert. „Water en elektriciteit zijn nog maar mondjesmaat voorhanden. Bewoners zijn vooral druk met het opbouwen van hun verwoeste huis.”

Toch is het goed de vinger aan de pols te houden, benadrukt de schadedeskundige. „Iemand die zijn huis voor 50.000 euro heeft verzekerd, heeft daar recht op, maar óók op 30 procent extra voor bijvoorbeeld noodhuisvesting.” Niet zelden proberen verzekeringsmaatschappijen omvangrijke schades met 10.000 euro af te kopen. „Daar lusten de honden geen brood van.”

Bolier doet grote én kleine schades. „Van kippenhokjes tot megajachten.” De schade-experts zetten zich –„kostenloos”– in voor iedere gedupeerde, verzekert Bolier. „Ik verdien geen stuiver aan hen.” De taxateurs krijgen pakweg 1 tot 2 procent van het schadebedrag van de verzekeringsmaatschappij.

De hulpactie kost de ondernemer naar eigen zeggen alleen maar geld. „Elke minuut dat ik met Sint Maarten bezig ben, kan ik niet besteden aan een schadegeval hier.” Hij denkt zomaar een slordige 40.000 tot 50.000 euro kwijt te zijn. Bolier zegt niet wakker te liggen van de kosten. „Als je niet kunt delen, kun je ook niet vermenigvuldigen.” De Rijssenaar wijst eerlijk op de keerzijde van zijn inzet. „Het is voor mij natuurlijk ook een stukje reclame.”

De schade-expert werkt ook aan materiële hulp voor het Caraïbisch gebied. Hij heeft een deal gesloten met een bedrijf voor de levering van hout. Tegen normaal tarief. „De prijzen op Sint Maarten zijn verzesvoudigd.” Bolier is nog bezig een bedrijf te strikken voor spijkers, schroeven en golfplaten.

Watersnoodramp

De ondernemer weet hoe belangrijk hulp bij rampen is. „Tijdens de watersnoodramp in 1953 zijn familieleden van me, drijvend op een vlot, door de Poolse luchtmacht uit het water gered. Uit verhalen weet ik hoe groot hun dankbaarheid is.”

Belangrijke drijfveer bij zijn inzet voor Sint Maarten is voor Bolier –behorend tot de Gereformeerde Gemeenten in Nederland– ook de Bijbelse opdracht klaar te staan voor anderen. „We moeten omzien naar elkaar, ongeacht rang of stand of geloof. Zeker in tijden van nood. Paulus roept ons ertoe op elkaars lasten te dragen. Wij mogen deze mensen daarom niet in de steek laten.”

Wederopbouw verwoest eiland

en nieuwe fase op Sint Maarten breekt aan. Het zwaargehavende Nederlandse eiland richt zich op wederopbouw.

Het leveren van voedsel en water kan zeker nog niet stoppen, benadrukt Maarten Zomer, commandant van de constructiegenie van de landmacht, gespecialiseerd in wederopbouw. „Het accent verschuift naar herstel en opbouw.”

Zo’n 150 militairen van de landmacht zijn gisteren op het eiland begonnen aan herstelwerkzaamheden van het ziekenhuis, scholen en bejaardenwoningen.

Een groep militairen die tijdens de orkaan op het eiland actief was, heeft Sint Maarten verlaten. Symbolisch. „Hun werk is nu gedaan, wij nemen het over.”