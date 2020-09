‘Boerkaverbod zorgt voor toename islamofobie’

De regering zou de wet die het boerkaverbod regelt eerder moeten evalueren en afschaffen. Dat stelt de Stichting Meld Islamofobie in een rapport over de gevolgen van het verbod, dat nu een jaar van kracht is.

„In de praktijk wordt het vooral als legitimering gebruikt om vrouwen die een gezichtssluier dragen en andere moslimvrouwen uit te sluiten, onheus te bejegenen, te discrimineren en verbaal en fysiek aan te vallen”, stelt de organisatie in een verklaring over het verbod, dat het kabinet in 2022 wil evalueren.

Volgens de stichting krijgen moslimvrouwen sinds de invoering van de wet vaker te maken met islamofobie. Dat zou vooral het geval zijn op plaatsen waar het boerkaverbod niet van kracht is, zoals op straat en in winkels. Ook is de politie volgens de opstellers van het rapport niet altijd goed op de hoogte van de inhoud van het verbod.

Rond de invoering van het boerkaverbod ontstond vorig jaar ophef, stelt de de Stichting Meld Islamofobie vast. Zo zou op sociale media zijn opgeroepen tot ‘klopjachten’. Ook de handhaving van de wet, die inhoudt dat gezichtsbedekkende kleding in ziekenhuizen, scholen, overheidsgebouwen en openbaar vervoer niet meer is toegestaan, leverde in de praktijk problemen op.