Boerenprotest in Zuidhorn

Bij het politiebureau in het Groningse Zuidhorn protesteren boeren tegen de arrestatie van een boer uit de regio. Die werd eerder vandaag door de politie gearresteerd. De boeren zijn met trekkers naar het politiebureau gereden. Op beelden is te zien dat het om tientallen boeren gaat, meldt de NOS.

Volgens een politiewoordvoerder hield de 54-jarige boer twee rechercheurs vast in zijn woning. Die waren daar vanwege een lopend onderzoek. Waarover dat onderzoek gaat, wil de politie niet zeggen. In verschillende boerengroepen op sociale media wordt gezegd dat het gaat om de boer die tijdens het boerenprotest in Groningen een politiepaard aanreed, aldus de NOS.

In plaats van aan het onderzoek mee te werken, heeft hij deze twee collega's belet de woning te verlaten, zegt de politiewoordvoerder. "Hij duwde een van hen aan de kant, toen die de deur open wilde doen." Andere politieagenten zijn vervolgens naar het huis gegaan. "Daarna konden de twee het huis verlaten."