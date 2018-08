Blauwalg slaat toe in vernieuwde Alblasserdamse ‘tuinkamer’

Recreatieplas het Lammetjeswiel in Alblasserdam heeft een flinke opknapbeurt ondergaan. Vorige maand werd „de tuinkamer van Alblasserdam” officieel geopend. „Balen dat er juist nu blauwalg in het water zit. Net nu het zulk mooi weer is, kunnen we niet zwemmen.”

Het natuurgebied rond het meertje –zo’n 200 bij 100 meter, ontstaan door een dijkdoorbraak van rivier de Noord– trilt in de hitte van de tropische zomerdag. De zon blakert het strandje en de speelvelden. Zwanen zwemmen statig van vijver naar vijver, een verliefd stelletje volgt in een roeiboot. Het is deze vrijdagmiddag rustig in en rond de plas. Waar het anders op zomerse dagen zwart ziet van de mensen, zijn er nu hooguit enkele tientallen bezoekers te vinden. „Veel vrienden zijn op vakantie. En er zit nog steeds blauwalg in het water. Daardoor blijven veel mensen thuis”, zeggen Bram en Ruben.

De twee Alblasserdamse tieners –beiden 16 jaar– doen een spelletje op een van de bankjes rond de plas. „En straks gaan we zwemmen. Of we bang zijn voor die blauwalg? Nee, natuurlijk niet. We houden onze mond goed dicht en als we thuiskomen, nemen we een douche. Dan gebeurt er niks. Geen centje pijn hoor.”

Voor de beide vrienden is het natuurterrein een plek waar ze graag samenkomen. „Vooral als het mooi weer is. Zwemmen, een potje volleyballen of even chillen. Wij vermaken ons hier prima. Er is nu veel meer te doen dan eerst. Jammer alleen dat er vandaag zo weinig te beleven valt.”

Boomgaard

De grootscheepse aanpak van het Lammetjeswiel ging vorig jaar februari van start. „Inwoners hebben nagedacht over de ideale inrichting van het gebied. Dit leverde onder meer een prachtige natuurspeelplek op waar kan worden gespeeld en geklauterd. Verder zijn er nieuwe vlonders en bruggen, een buitensportruimte, natuurvriendelijke oevers, een veld voor activiteiten en een nieuw asfaltpad”, vertelt wethouder Arjan Kraijo. Bovendien werd er zo’n 2000 vierkante meter ‘nieuw water’ gegraven, waardoor de doorstroming in het gebied sterk is verbeterd. Ook het parkeerterrein bij de plas is heringericht.

De werkzaamheden zijn nog niet helemaal klaar. Er worden nog een amfitheater en een boomgaard aangelegd. De totale kosten van het project bedroegen bijna 450.000 euro. De provincie Zuid-Holland nam hiervan een ton voor haar rekening.

De gemeente had het geld graag over voor het natuurgebied. Kraijo: „Het Lammetjeswiel is hét recreatiegebied van Alblasserdam, maar er komen ook bezoekers uit omliggende dorpen als Kinderdijk en Nieuw-Lekkerland. Het gebied is heel belangrijk voor onze inwoners. Het is van oudsher een ontmoetingsplek voor jong en oud waar je kunt zwemmen of op een andere manier kunt recreëren. Het natuurgebied geldt als de tuinkamer van ons dorp: een heerlijke plek om te spelen, te ontspannen, te sporten en elkaar te ontmoeten. Alblasserdam is een dichtbebouwde plaats. Het Lammetjeswiel is de groene long van het dorp. Vandaar dat we dit stukje natuur koesteren.”

Dat bleek volgens Kraijo ook uit de bereidheid van inwoners om mee te denken over de grote opknapbeurt. „Bijna honderd mensen gingen aan de slag met hun ideeën. Uit deze groep ontstond een werkgroep, terwijl kinderen meededen aan een ontwerpwedstrijd. Heel waardevol: het uiteindelijke ontwerp bevatte veel wensen van de gebruikers van het gebied.”

Anton Goud (73) loopt ondanks de verzengende hitte zijn dagelijkse rondje door het gebied. „Een mooi wandelingetje”, zegt de geboren en getogen Alblasserdammer. „En er is schaduw genoeg. Als kind kwam ik hier al. Met m’n vrienden leerde ik hier zwemmen, want een zwembad hadden we destijds niet. Wat ik van de veranderingen vind? Niets dan lof. Het is er echt van opgeknapt.”

De familie Wouters uit Ridderkerk geniet van de rust. „We wilden een middagje weg met de jongens. Maar aan het strand is het nu veel te druk. Anders gaan we naar Barendrecht; van kennissen hoorden we over dit gebied. Het is hier prachtig”, aldus het echtpaar, dat niet van de aanwezigheid van blauwalg op de hoogte is. „We begrepen juist dat het hier schoon was.”

Hittegolf

Wethouder Kraijo vindt het erg jammer dat er uitgerekend tijdens de voortdurende hittegolf blauwalg is geconstateerd in het Lammetjeswiel. „Juist met deze temperaturen willen mensen graag een duik in het water nemen. Helaas is dat nu niet aan te raden.”

De gemeente heeft pompen geplaatst om ervoor te zorgen dat het koele water uit het diepere deel van de plas wordt vermengd met het warme oppervlaktewater. Dat heeft echter niet kunnen voorkomen dat er toch een te hoge concentratie blauwalg is gemeten. „Als het koeler wordt, kan de hoeveelheid blauwalg afnemen. We hopen dat dit snel het geval is, zodat inwoners hier weer heerlijk kunnen zwemmen.”

Bram en Ruben houden het inmiddels voor gezien. „Even kijken waar onze vrienden uithangen. Ja hoor, morgen komen we zeker terug. Hopelijk is het dan weer wat drukker.”