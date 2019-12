Bewoners na brand ontruimde huizen keren terug

De bewoners van 32 woningen in een flatgebouw aan de Dunantstraat in Zoetermeer mogen weer terugkeren naar hun huizen. Eerder zaterdagmorgen moesten ze vanwege een woningbrand gedwongen hun onderkomens verlaten. Volgens een woordvoerder van brandweer is de brand inmiddels onder controle.

De brand ontstond rond half vijf in de keuken van een woning op de vierde etage. Door rook is die onbewoonbaar geworden. Negen mensen zijn met ambulances afgevoerd naar het ziekenhuis vanwege rookinhalatie, onder hen een politieagente. Zes mensen die rook hadden ingeademd, zijn ter plekke behandeld. Dat zegt een woordvoerder van de brandweer.

Burgemeester Charlie Aptroot van Zoetermeer kwam ter plekke poolshoogte nemen en sprak op Twitter over een ‘geweldige inzet van hulpdiensten’.