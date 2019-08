Een bewoner van het asielzoekerscentrum in Arnhem is gewond geraakt door een steekpartij in het azc. Het slachtoffer is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht, over de ernst van zijn verwondingen kon de politie geen mededelingen doen.

De dader is op de vlucht geslagen. De politie is op zoek naar een man van ongeveer 20 jaar.