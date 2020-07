Bewogen politiek jaar afgesloten met marathondag in Tweede Kamer

In de vroege uurtjes van vrijdagochtend hamerde Tweede Kamervoorzitter Khadija Arib eindelijk af en besloot daarmee het politieke jaar. De afgelopen maanden stond de toch al door crises beheerste politiek volledig in het teken van het coronavirus. Stemmingen hierover, maar ook over stikstof, vluchtelingenkinderen en zelfs de ballonvaart, hielden de Kamerleden tot na vijven vrijdagochtend bezig.

Hoofdelijk stemmen duurde nog langer dan normaal. Wegens corona moesten de Kamerleden in drie groepen stemmen. „De speech zal ik bewaren voor het kerstreces, in de hoop dat we dan in één groep aanwezig zijn in de plenaire zaal”, zei Arib op vrijdagochtend. Ze blikte wel even terug op de coronatijd. „Ik ben er trots op dat we in staat zijn geweest om ondanks de coronacrisis door te gaan”, aldus de Kamervoorzitter.

Alleen een motie van de PVV om niet akkoord te gaan met het steken van overheidsgeld in Air France-KLM zolang de top bonussen krijgt werd met de hoofdelijke stemmingen aangenomen.

Over twee weken zal nog worden gedebatteerd over het pensioenakkoord, waarover het ledenparlement van vakbond FNV zaterdag stemt en het corona-herstelfonds dat de Europese Commissie voor ogen heeft. Vakantie zit er voorlopig dan ook niet in, te meer omdat de coalitiepartijen niet in de minderheid willen zijn als er ineens een hoofdelijke stemming wordt aangekondigd, waarbij de stem van elk individueel Kamerlid telt.

De laatste Kamerdag stond uiteindelijk overigens ook in het teken van het boerenprotest dat buiten ineens vormde. Verschillende boerenactiegroepen riepen hun achterban op om naar het Binnenhof te trekken, met tractors en al. Zij demonstreerden tegen de voermaatregel die het kabinet wil nemen in de strijd tegen stikstof.

De Tweede Kamer vergaderde pas de afgelopen weken weer wat vaker. Op het hoogtepunt van de coronacrisis kwamen de partijen alleen bijeen om de bestrijding van het virus te bespreken. Later werd bijvoorbeeld de Oude Zaal ingericht om zoveel mogelijk vergaderingen met 1,5 meter onderlinge afstand toch door te laten gaan.