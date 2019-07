Beveiliger ziet als eerste toe op boerkaverbod

Het is de beveiliger die donderdag als eerste met het boerka/nikab-verbod wordt geconfronteerd. Hij of zij zal de draagster verzoeken om de gezichtsbedekkende kleding te verwijderen. De politie wordt pas in het uiterste geval ingeschakeld.

Elk openbaar gemeentelijke gebouw als stadswinkel, stadhuis of stadsloket heeft gastvrouwen en -heren en beveiligers. De woordvoerders van de vier grote steden meldden dat vanaf donderdag die beveiligers de eerste zijn die het boerka/nikab-verbod gaan handhaven. „Een beveiliger op een stadsloket zal de persoon vragen de gezichtsbedekking te verwijderen. Mocht de persoon dat niet doen dan verzoekt de beveiliger de persoon het gebouw te verlaten, „laat de woordvoerder van de Amsterdamse burgemeester Femke Halsema dinsdag weten. „De politie wordt pas ingeschakeld als iemand dan nog niet het gebouw wil verlaten.”

In ziekenhuizen, scholen, overheidsgebouwen en openbaar vervoer is het vanaf donderdag niet meer toegestaan om gezichtsbedekkende kleding te dragen. De Wet gedeeltelijk verbod gezichtsbedekkende kleding, in de volksmond boerkaverbod, treedt dan in werking.

Voor het openbaar vervoer (ov) is het handhaven van het boerkaverbod complex. De buschauffeur of conducteur is de eerste die met een boerkadraagster wordt geconfronteerd. In tegenstelling tot hoe gemeenten dat doen, handhaven zij niet. De negen vervoersbedrijven van Nederland gaan in eerste instantie registreren, aldus Predo Peters. Hij is voorzitter van branchevereniging OVNL en voert namens de negen ov-bedrijven het woord. „We geven deze gegevens door aan politie. Stel dat op een bepaalde lijn gezichtsbedekkende kleding wordt gesignaleerd dan kan daar een gerichte controle op plaats gaan vinden.”

De insteek van Peters is verder om het openbaar vervoer veilig te laten plaatsvinden: „Alles is gericht op de-escalatie en het ongehinderd laten rijden van treinen, bussen, trams en metro’s. Een buschauffeur kan een draagster wijzen op het verbod, maar heeft verder geen enkele bevoegdheid. Boerka’s zijn overigens nooit een probleem geweest in het ov. Er is geen reden dat dat na donderdag wel het geval zal zijn.”