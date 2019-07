Het Cornelius Haga Lyceum in Amsterdam gaat in hoger beroep tegen het vonnis van de voorzieningenrechter eerder op de dag. Het bestuur is bovendien niet van plan op te stappen, zoals minister Arie Slob (Voortgezet Onderwijs) wil.

Daar is geen juridische grond voor en het personeel, ouders en leerlingen staan nog achter het bestuur, aldus advocaat Wouter Pors van het bestuur.