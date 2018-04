Bestuur Febe overweegt fusie met RMU

Het bestuur van Febe overweegt een fusie aan te gaan met de sector gezondheidszorg en welzijn van de RMU.

Dat bevestigde voorzitter De Heer van Febe, vereniging op gereformeerde grondslag van werkers in de gezondheidszorg, maandagochtend.

De achterban van de vereniging is in de recent verschenen editie van het Febezorg magazine op de hoogte gebracht.

Reden voor het voorstel is dat Febe steeds meer moeite heeft met het vervullen van vacatures in het bestuur en in de commissies, zegt De Heer. Hij roept de leden dringend op hun stem te laten horen op de besluitvormende ledenvergadering. Deze besloten bijeenkomst staat gepland op woensdag 9 mei.