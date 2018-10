Bemoediging doel van Zeeuws-Vlaamse vrouwendag

Lezingen, workshops, samenzang en ontmoeting. De interkerkelijke vrouwendag die Doretha de Feijter (42) uit Hoek zaterdag in haar woonplaats organiseert, biedt van alles wat.

„Het mooiste lijkt me om samen te zijn met vrouwen van diverse kerkelijke achtergronden. Ik kreeg positieve reacties van dames uit de Gereformeerde Gemeenten, maar ook uit evangelische gemeentes. We geloven en bidden tot dezelfde God. Dat bindt ons samen. Ik hoop dat veel vrouwen zullen worden bemoedigd.”

Jarenlang wilde De Feijter iets opbouwends op geloofsgebied te doen. „In Zeeuws-Vlaanderen zijn niet veel christelijke bijeenkomsten. Zelf bezoek ik regelmatig vrouwendagen, maar daarvoor moet ik altijd naar ‘de overkant’”, zegt ze, doelend op Zuid-Beveland. „Ik bad er veel voor en toen werd bevestigd dat ik er toch mee aan de slag mocht gaan.”

Standvastig

Onder de naam ”Agape voor jou” begon De Feijter een vrouwendag te organiseren. Het thema van de dag is ”Ruth”. „Zelf ben ik erg onder de indruk van haar. Ze laat alles achter en gaat met Naomi mee naar een vreemd land. Zo kiest ze ervoor om de Heere te dienen. Ze krijgt met verdriet en teleurstellingen te maken, maar blijft toch standvastig.”

Tijdens de dag, in de protestantse kerk van Hoek, spreekt de evangelische predikant Kees van Velzen over Ruth. ’s Middags is er aandacht voor de stichting Kerk en Vluchteling. Ook zijn er diverse creatieve workshops.