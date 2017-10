„Beknibbelen op ooginjecties funest”

Zorgverzekeraars beknibbelen op dure ooginjecties. Een deel van de patiënten met aandoeningen aan het netvlies dreigt daar de dupe van te worden. Als zij de dure injecties niet meer krijgen, ligt blindheid op de loer.

Een werkgroep van deskundigen verbonden aan organisaties als de MaculaVereniging, het Oogfonds, het Diabetes Fonds, de artsenvakgroep Nederlands Oogheelkundig Gezelschap en seniorenorganisatie KBO-PCOB, signaleren de problemen in een vijftig pagina’s tellend rapport dat maandagmiddag werd overhandigd aan de Kamercommissie voor volksgezondheid.

Signalen

De werkgroep kreeg alarmerende signalen dat zorgverzekeraars tijdens onderhandelingen met ziekenhuizen en oogklinieken het gebruik van meer kostbare ooginjecties beperken. Daardoor wordt het voor oogartsen onmogelijk om de geldende behandelrichtlijnen te volgen.

De organisaties maken zich zorgen. Ze vrezen dat er verschillen zullen ontstaan tussen ziekenhuizen en dat minder mondige patiënten en kwetsbare ouderen een minder juiste behandeling krijgen. De duurdere ooginjecties zijn gewoon onderdeel van het verzekerde basispakket en patiënten hebben hier recht op, stellen de belangenorganisaties.

Soorten ooginjecties

Per jaar worden er in Nederland ongeveer 235.000 behandelingen met ooginjecties verricht bij ruim 50.000 mensen met netvliesafwijkingen.

Bij meerdere netvliesafwijkingen, waaronder maculadegeneratie, wordt in eerste instantie standaard gekozen voor het minder kostbare ooginjectiemiddel bevacizumab (Avastin). Als bevacizumab bij een patiënt onvoldoende effectief blijkt, moet hij of zij de duurdere ooginjecties met ranibizumab (Lucentis) en/of aflibercept (Eylea) kunnen krijgen. Dit staat ook vermeld in de behandelrichtlijnen voor oogartsen.

Onderbehandeling heeft grote persoonlijke gevolgen: slechtziendheid en maatschappelijke blindheid. Dit betekent dat het zicht tot minder dan 5 procent is teruggelopen. Patiënten worden hierdoor afhankelijk van anderen en verliezen hun baan.

„Dit blijft niet zonder maatschappelijke gevolgen: hoge kosten voor begeleiding, hulpmiddelen, revalidatie en verpleeghuiszorg”, zegt Heleen Schoots van patiëntenorganisatie MaculaVereniging.

De beperkingen die zorgverzekeraars opleggen, worden des te nijpender omdat het aantal patiënten dat deze middelen nodig heeft fors stijgt. Dit komt door de groei van het aantal ouderen en de toename van het aantal mensen met diabetes type 2, aldus de organisaties.

Onverantwoord

Ze noemen de bezuinigingen onverantwoord. „De goedkopere ooginjecties werken bij een deel van de patiënten niet, waardoor duurdere middelen de enige effectieve behandeling zijn”, zegt Schoots.

De betrokken organisaties roepen in het rapport zorgverzekeraars, ziekenhuizen, oogklinieken en overheid daarom op om snel tot duidelijke afspraken te komen in het belang van de patiënten.