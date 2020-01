Beelden honderden beveiligingscamera’s in te zien

De beelden van minstens vierhonderd Nederlandse beveiligingscamera’s zijn voor iedereen te bekijken. Dat meldt het datajournalistieke platform Pointer (KRO-NCRV) na onderzoek.

Journalisten van Pointer konden onder meer meekijken in de behandelkamer van een orthodontist in het noorden, een fysiotherapeut in het midden van Nederland, de kinderhoek van een Overijsselse bibliotheek en een villa in Het Gooi.

De journalisten achterhaalden de exacte locatie van ruim vijftig aan het internet verbonden beveiligingscamera’s. De beelden zouden eenvoudig te vinden zijn op websites die ze doorzoekbaar maken. Met het IP-adres en beeldonderzoek kan volgens Pointer in veel gevallen worden achterhaald waar de camera hangt, wie de eigenaar is en wie in beeld is.

Volgens een woordvoerder van de Consumentenbond is momenteel sprake van „een soort niemandsland, waarin nog geen afspraken zijn gemaakt over veiligheidseisen”. De fabrikanten weten van de fouten, stelt de zegsman tegenover Pointer. „Wij wijzen ze daarop, maar ze zijn niet erg happig om daar iets aan te doen.”

Het ministerie van Economische Zaken wijst erop dat Nederland zich sterk maakt voor een Europees verkoopverbod voor onveilige online producten. Voor het einde van dit jaar moet die wetgeving worden ingevoerd.

Zondag is de kwestie bij Pointer te zien, op NPO 2.