Baudet ziet af van hoger beroep om uitlatingen bij VPRO

Het televisieprogramma Buitenhof van de VPRO hoeft een uitzending waarin de presentatrice uitlatingen van Thierry Baudet in eigen woorden samenvatte niet te rectificeren. De rechtbank in Lelystad oordeelde woensdag dat er geen grond is om deze eis van de voorman van Forum voor Democratie in te willigen. Baudet ziet af van hoger beroep, maar hoopt dat de VPRO „uit fatsoen” alsnog erkent dat zijn woorden verkeerd zijn weergegeven.

Baudets advocaat adviseert volgens de FVD-leider hoger beroep aan te tekenen, maar „wij willen ons nu vooral richten op de aanpak van de coronacrisis. Ons punt is duidelijk gemaakt denk ik.” Hij doet een beroep op de VPRO om „gemaakte fouten uit fatsoen en innerlijke beschaving te erkennen”, ook al is de omroep dat volgens de rechter dus niet verplicht.

Presentatrice Natalie Righton meldde vorige maand in de uitzending dat Baudet zei „dat hij denkt dat de Europese Unie een vooropgezet plan heeft om het blanke Europese ras te vervangen door Afrikaanse immigranten”. Volgens Baudet heeft hij dat niet zo gezegd. Met een kort geding eiste hij rectificatie. Volgens de VPRO vatte Righton de opvatting van de politicus in eigen woorden samen.

Baudet viel over de woorden ‘blank, ras en vervanging’. Die zijn in het debat waar Righton naar verwees niet door hem gebruikt, stelt de rechtbank vast. De politicus vond dat het programma karaktermoord op hem pleegde. Ondanks de volgens de rechter gebrekkige parafrase heeft de omroep niet onrechtmatig gehandeld. Zo deed Baudet in 2015 en 2017 uitspraken over onder meer een ‘blank en dominant Europa’. De parafrase van de presentatrice van Buitenhof kan daar niet los van worden gezien.