„AVG belemmert burgemeester en GGD niet bij melden coronadoden”

Vanuit de privacywet zijn geen belemmeringen sterfgevallen als gevolg van corona te melden. Dat zegt de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) in reactie op een uitspraak die burgemeester Breunis van de Weerd zaterdag deed in het Reformatorisch Dagblad.

Van de Weerd, burgemeester van Nunspeet, werd geïnterviewd met zijn collega Eddy Bilder (gemeente Zwartewaterland). In het artikel beweert Van de Weerd dat „de doorgeslagen privacywet extra doden heeft gekost.” Hij geeft aan dat de GGD hem zei niet te gaan bellen als er mensen in Nunspeet waren besmet of overleden, omdat deze informatie herleidbaar was.

Na coronastorm voelt burgemeester zich nog steeds verdoofd

Volgens de AP, die spreekt van een „betreurenswaardige situatie”, gelden gegevens van overledenen echter niet als persoonsgegevens. Vanuit de AVG zijn er voor GGD’s dan ook geen belemmeringen om overledenen te melden, aldus de privacywaakhond. De AP benadrukt daarnaast dat „colleges van B&W kunnen en mogen beschikken over informatie die noodzakelijk is voor de uitvoering van hun wettelijke verantwoordelijkheid om infectieziekten te bestrijden.” Daaruit kan worden opgemaakt dat burgemeesters hun informatie mogen delen met inwoners.

Burgemeester Bilder geeft in een reactie aan dat de GGD in eerste instantie niet wilde dat er informatie werd gedeeld over de kernen waarin de mensen woonden die besmet waren. De GGD deed dat volgens hem met een beroep op de privacywetgeving. Van dat advies week zowel hij als zijn collega Van de Weerd bewust af, omdat ze zich „genoodzaakt zagen de informatie te delen.” Rond de sterfgevallen was er volgens Bilder geen discussie meer over het al dan niet noemen van de plaatsen waar mensen overleden.

Volgens hem zijn de kritische uitspraken over de privacywet „geen verwijt”, maar hebben zowel Van de Weerd als hij de communicatie met de GGD als „lastig” ervaren. Beide burgemeesters gaven aan dat ze hun informatie via „semilegale” en „eigen kanalen” moesten vergaren.

In een reactie aan Omroep Gelderland over de uitspraken van Van de Weerd laat de GGD weten te hebben gehandeld binnen wet- en regelgeving. Wat gedeeld kon en moest worden „is vanzelfsprekend gebeurd.” Volgens de gezondheidsdienst alles met het doel om verdere verspreiding van het virus te voorkomen.

Burgemeester Van de Weerd was zaterdag nog niet bereikbaar voor commentaar.