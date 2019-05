„Autobrand bezorgt me extra werk”

De Skoda Fabia van de Gouwenaar Toon Drost (80) brandde in de nacht van vrijdag op zaterdag uit. Het was om de twintigste autobrand in drie weken tijd. Drost: „Laat de politie harder optreden.”

Omstreeks 2.30 uur ’s nachts ruikt een bewoonster van een flat aan de Dreef onraad. Een halfuur daarvoor had ze nog geïnspecteerd of de omgeving veilig was. Omdat Gouda getroffen wordt door een serie autobranden zet de vrouw steevast haar wekker op 2.00 uur voor een nachtelijke inspectie. Deze keer ook.

Ze merkt geen bijzonderheden rondom de flat, en legt zich weer te ruste. Maar voordat ze in slaap valt, dringt een rooklucht haar appartement binnen. Gealarmeerd staat ze op en loopt naar buiten. Daar blijkt de auto van Toon Drost, die in dezelfde flat woont, in brand te staan.

Direct wekt ze Drost en belt de hulpdiensten. De brandweer kan voorkomen dat de brand overslaat naar andere voertuigen en dat de flat rookschade oploopt. Maar de Skoda van Drost is wel afgeschreven. Alleen wat spullen die in de kofferbak lagen, kunnen nog worden gered. „Als de brand niet was opgemerkt, zou ook mijn vrouw haar wagen zijn kwijtgeraakt.”

Het lijkt erop dat het vuur bij de motorkap begon, denkt Drost. „Van het voorwiel is niets meer over. Mogelijk hebben ze dat aangestoken; rubber brandt goed.”

Pitten

Drost ligt niet wakker van het incident. „Ik kan gauw pitten. Maar het zorgt wel voor extra werk, voor niks. Zaterdag belde ik de verzekeringsmaatschappij op. Die wil de auto straks zien, als de politie hem weer heeft vrijgegeven.” De politie had de auto met een vrachtwagen opgehaald voor rechercheonderzoek.

Het is Drost een raadsel waarom de daders zijn Fabia kozen. „Hij was zestien jaar oud en had 2 ton op de teller, twee klokjes rond. Ze hadden het blijkbaar niet voorzien op rijkelui. Misschien proberen ze de maatschappij te ontwrichten?” De plek waar de auto geparkeerd was, biedt een gedeeltelijke verklaring: het voertuig stond uit het zicht, aan het einde van de parkeerplaats. „Vanaf de galerij kun je hem net niet zien.”

De Dreef, de straat waar de brandstichters toesloegen, ligt in wijk Bloemendaal. De Goudse burgemeester Mirjam Salet wees die op 24 mei aan als een van de risicowijken van Gouda, samen met Korte Akkeren, Kort Haarlem, Plaswijck en Goverwelle.

De dochter van Drost woont in Korte Akkeren, een van de risicowijken. Sinds kort draait ze daar mee in de burgerwacht, waarbij tweetallen door de wijk surveilleren. Zien de burgerwachters iets verdachts, dan bellen ze direct de politie.

Drost: „Vier flats hier vandaan willen bewoners nu ook een burgerwacht. Eerder lieten de brandstichters deze kant van Gouda nog ongemoeid, maar dat is niet meer zo. Dan moet je tegenmaatregelen treffen.”

Preventief fouilleren

De burgemeester heeft vrijdag besloten dat de politie in de vijf risicowijken tussen 22.30 en 4.00 uur mensen preventief mag fouilleren. Daardoor is het mogelijk dat mensen die ’s nachts rondlopen gecontroleerd worden op voorwerpen die kunnen worden gebruikt om auto’s in brand te steken, zoals vloeistoffen, aanmaakblokjes, lonten, aanstekers en lucifers. De maatregel geldt vooralsnog tot woensdag 29 mei.

Drost vindt de maatregel een goede zaak. Maar de politie zou wat hem betreft meer bevoegdheden mogen krijgen. „In het buitenland mag de politie er gelijk op losslaan. Hier mag je alles doen, de politie doet toch niks. Misdadigers worden meer beschermd dan gewone burgers. Althans, dat gevoel hebben velen. Wie kwaad in de zin heeft, durft dan ook meer te doen.”

Onbekend is nog wie de daders zijn en wat hun motieven zijn. Drost: „Het zouden Marokkanen kunnen zijn, maar zeker weet ik het niet. Ik wil niet ongegrond buitenlanders beschuldigen.”

De politie gaat er bij alle gevallen van de Goudse autobranden van uit dat er sprake is van opzet, zo staat op haar website. Om de autobranden tegen te gaan is er een speciaal rechercheteam samengesteld en wordt er in de nachtelijke uren extra gesurveilleerd. Desondanks gingen er in de risicowijken ook in de afgelopen nacht weer twee auto’s in vlammen op. Een derde brand betrof een auto aan het Oostmolenpad, buiten het fouilleergebied.