Auteur Frieda Mout-van der Linden overleden

Schrijfster Frieda Mout-van der Linden is afgelopen woensdag overleden. Ze is 83 jaar geworden.

Dat heeft haar familie meegedeeld. Mout-van der Linden schreef onder meer feuilletons in het Reformatorisch Dagblad en familieblad Terdege en heeft ook veel (kinder)boeken op haar naam staan.

De auteur werkte nog aan twee kinderboeken, maar heeft die niet kunnen voltooien. Een van haar eerste boekjes was ”Moeder is boven” naar aanleiding van het ziekbed en overlijden van haar eigen moeder.

Frieda Mout-van der Linden gaf ook lezingen over occultisme en alternatieve geneeswijzen. In een interview in het Reformatorisch Dagblad zei ze tien jaar occult belast te zijn geweest.

De schrijfster is ruim een jaar ziek geweest. Ze wordt maandag begraven in Middelstum.