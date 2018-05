Arti Kraaijeveld van de Bintangs overleden

Voormalig Bintangs-gitarist Arti Kraaijeveld is overleden. Dat heeft zijn broer Frank, met wie hij de Bintangs in de jaren zestig oprichtte, bekendgemaakt. Kraaijeveld stierf dinsdag in het bijzijn van zijn familie. Hij was 71 jaar.

"Arti was een onnavolgbare gitarist en schrijver", schrijft Frank Kraaijeveld op de website van de Bintangs. "Zijn gitaarspel was explosief, zowel razendsnel als tergend traag. Arti behoorde tot de top van de Nederlandse gitaristen. Naast gitarist was hij ook een eigenzinnig beeldend kunstenaar. Maar boven alles was hij een gevoelig, charmant mens."

Arti was onder meer verantwoordelijk voor de Bintangs-hits Travelling In The USA en Agnes Grey.