Amsterdamse SGP-lijsttrekker Paula Schot start in het hol van de leeuw

In een zaal met nogal wat progressieve Amsterdammers trad Paula Schot (24) vrijdagavond voor het eerst op als SGP-lijsttrekker. Van drugsminnende hoofdstedelingen kreeg ze complimenten. Maar ook de wind van voren.

„Moedig dat u hier bent”, krijgt Schot vrijdagavond in Amsterdam na afloop van een debat over regulering van het drugsbeleid te horen. In een adem voorziet de jongeman zijn waarderende woorden van een kritische noot. Beweert Schot dat cannabis schadelijk is voor de gezondheid? Ze moet nodig een lijvig rapport „doorbuffelen.” Dan draait ze wel bij, zo voegt hij haar toe.

debat

Het licht venijnige gesprekje typeert de sfeer. Veel handen krijgt Schot niet op elkaar. Zo is het menig Amsterdammer een gruwel dat de SGP af wil van coffeeshops.

Schot trekt een vergelijking met roken. „Grijze mannen in witte doktersjassen promootten 50 jaar geleden het roken. Dat vonden we toen normaal. Nu is dat niet meer zo.” En zo moeten we het niet normaal vinden dat volksstammen de ene na de andere joint opsteken, wil ze maar zeggen.

Wordt er vanuit de zaal gemopperd op Schot („Wanneer gaat u eens echt rapporten lezen?”), haar medepanelleden (onder wie D66-Kamerlid Bergkamp) maken het de jonge vrouw niet moeilijk.

Schot is niet van de felle betogen. Vragenderwijs deelt ze speldenprikjes uit. „Inmiddels weten we dat wiet niet onschuldig is. Jaarlijks belanden 11.000 mensen voor wietverslaving in een afkickkliniek. Moeten we dat willen? Moeten we drugs gereguleerd aanbieden? Is dat wel goed en veilig voor de consument?”

Is het als SGP in het vrijgevochten Amsterdam vechten tegen de bierkaai? „Soms moet dat. Dan maak je kleine stapjes en hoop je iets te bereiken”, zegt de Amsterdamse SGP-lijsttrekker desgevraagd. „Ik stond alleen in mijn standpunt. De SGP wil geen experiment met gereguleerde wietteelt en een terughoudender drugsbeleid. Ik ben blij met opmerkingen dat het moedig was dat ik me in deze discussie mengde. Amsterdam en drugs gaan al heel lang samen. Tegelijkertijd horen we steeds meer verhalen over de schadelijkheid van cannabis. Dus misschien gaan steeds meer Amsterdammers waardering krijgen voor onze visie.”

Spannend

Heeft Schot plezier in het debat? „Ik vond het wel spannend, omdat ik een ander standpunt had dan de anderen aan tafel. Maar het was een goede oefening voor komende debatten. Ik kijk met gezonde spanning uit naar de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart.”

Stromen er nog gelukwensen vanuit de SGP binnen? „Ik krijg nog steeds felicitaties. Zowel vanuit als van buiten de partij. Heel leuk om te zien. Ik ben dankbaar dat ik me voor Amsterdam én de SGP mag inzetten.”