Amsterdamse raad houdt volgende week spoeddebat over Dam-protest

Burgemeester Femke Halsema van Amsterdam moet zich volgende week verantwoorden in de gemeenteraad over haar optreden rond de antiracismebetoging maandag op de Dam. Het spoeddebat zal zoals het er nu naar uitziet woensdag worden gehouden, bevestigt een woordvoerder van de raad.

Op de Dam demonstreerden duizenden betogers tegen racistisch politiegeweld in de Verenigde Staten. Door de onverwacht grote opkomst konden de deelnemers tegen de coronaregels in onvoldoende afstand van elkaar houden. Halsema besloot niet in te grijpen, omdat dat volgens haar tot onrust en misschien rellen had kunnen leiden. Dit leverde haar flinke kritiek op.

Oppositiepartijen VVD en Forum voor Democratie hebben een motie van wantrouwen aangekondigd. „Het is verbijsterend en totaal onacceptabel dat de actie op deze manier verlopen is”, zegt VVD-fractievoorzitter Marianne Poot. „Ze had zich beter moeten voorbereiden. Dan had ze kunnen weten hoeveel mensen erop afkwamen. Dat ze niet heeft ingegrepen, dat heeft het vertrouwen in de burgemeester geschaad.” Dat vindt ook Annabel Nanninga, fractievoorzitter van FVD in Amsterdam: „De acties van Halsema zijn niet uit te leggen aan al die Nederlanders die zich wel aan de regels houden.”

Ook de coalitiepartijen hebben vragen. SP-fractievoorzitter Erik Flentge denkt dat sprake is van „een grote inschattingsfout”. „De vraag is nu hoe dat heeft kunnen gebeuren. Daar wil ik de burgemeester over bevragen in het debat. Ik denk dat ze naar Amsterdammers en andere Nederlanders veel uitleg verschuldigd is, ook naar de gemeenteraad. In het debat gaan we kijken wat onze conclusie is.”

Fractievoorzitter van coalitiepartij D66, Reinier van Dantzig vindt dat wat maandag gebeurde „in coronatijd niet te verkroppen is”. „We kunnen dit niet goed praten. Dit had voorkomen moeten worden, zo eerlijk moeten we zijn. Hoe hebben we als stad ervan uit kunnen gaan dat er maar 250 mensen kwamen?”

PvdA-fractievoorzitter Sofyan Mbarki, die erbij was en op Twitter sprak van een „indrukwekkende Dam”, noemt het niet ingrijpen op dat moment van alle opties „misschien wel de minst slechte waar de burgemeester uit kon kiezen”. Wel wil hij weten hoe het kan dat er zo’n groot verschil zat tussen de verwachtingen en de daadwerkelijke opkomst. Ook Halsema’s eigen partij, GroenLinks, heeft daar vragen over. Volgens fractievoorzitter Femke Roosma was de situatie „niet ideaal” en was het niet goed dat er zoveel mensen bij elkaar waren, maar was ingrijpen alleen maar „minder coronaproof geweest”.