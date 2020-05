Airborne Museum opent deuren na grondige renovatie

Na een ingrijpende verbouwing en renovatie die vijf maanden duurde, opent het Airborne Museum in Oosterbeek op 1 juni weer zijn deuren. De heropening stond aanvankelijk gepland op 14 maart, maar het coronavirus stak daar een stokje voor.

„Een flink aantal gasten zat in al hotels, waaronder zes Arnhem-veteranen en 37 buitenlandse gasten. Inmiddels zijn we al een aantal weken verder, maar in het begin hebben wij wel een traantje gelaten”, zei scheidend museumdirecteur Sarah Heijse eerder deze maand tegen Omroep Gelderland.

Vanwege het coronavirus mag het museum vooralsnog niet meer dan dertig mensen per uur ontvangen, dus maximaal 150 personen per dag.

Het Airborne Museum at Hartenstein vertelt het verhaal van de Slag om Arnhem in september 1944 en is gevestigd in het voormalige hoofdkwartier van de Britse troepen.